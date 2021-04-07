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12 мифов о смерти поэта

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9anpIc-NFWw
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 6619 5427
    Sergey64 11 мин. назад

      Война мне всю душу изъела.
      За чей-то чужой интерес
      Стрелял я в мне близкое тело
      И грудью на брата лез.
      Я понял, что я — игрушка,
      В тылу же купцы да знать,
      И, твердо простившись с пушками,
      Решил лишь в стихах воевать.
      Я бросил мою винтовку,
      Купил себе «липу» 1, и вот
      С такою-то подготовкой
      Я встретил 17-й год.
      …………………….
      Война «до конца», «до победы»,
      И ту же сермяжную рать
      Прохвосты к дармоеды
      Сгоняли на фронт умирать.
      Но все же не взял я шпагу…
      Под грохот и рев мортир
      Другую явил я отвагу —
      Был первый в стране дезертир.

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