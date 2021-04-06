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Как барыжить чужими идеями (feat.BadComedian) // Олег Комолов. Простые Числа

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Какая из акул капитализма кажется вам наиболее зубастой?  Какой бизнес сулит самые высокие прибыли, которые к тому же тщательно оберегаются государством? Возможно, вы подумали про нефтяные корпорации или РПЦ, но это всё шпана по сравнению с по-настоящему серьёзными господами: научными издательствами. Они эксплуатируют творческую и научную работу людей, ограничивая обществу доступ к знаниям благодаря институту интеллектуальной собственности – самого гадкого  порождения капитализма. Разобраться в его хитросплетениях нам поможет  Евгений Баженов (BadComedian),  который не понаслышке знаком с тем, какое влияние институт интеллектуальной собственности оказывает на творчество и повседневную жизнь.

0:00​ Самый прибыльный бизнес
01:39​ Что такое интеллектуальная собственность
03:43​ Критика интеллектуальной собственности
6:26​ Как продать то, что ничего не стоит?
8:31​ Монополии на рынке издательского дела
12:10​ Государство на страже интересов монополий
13:44​ BadComedian о споре с Kinodanz
16:25​ Интеллектуальная собственность тормозит прогресс
18:59​ Общество в борьбе с интеллектуальной собственностью
20:36​ Общественное финансирование вместо интеллектуальной собственности
23:04​ Почему BadComedian не вставляет рекламу в ролики
24:47​ Что делать?

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0_PeL87Gb2s
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