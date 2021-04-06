Как барыжить чужими идеями (feat.BadComedian) // Олег Комолов. Простые Числа
Какая из акул капитализма кажется вам наиболее зубастой? Какой бизнес сулит самые высокие прибыли, которые к тому же тщательно оберегаются государством? Возможно, вы подумали про нефтяные корпорации или РПЦ, но это всё шпана по сравнению с по-настоящему серьёзными господами: научными издательствами. Они эксплуатируют творческую и научную работу людей, ограничивая обществу доступ к знаниям благодаря институту интеллектуальной собственности – самого гадкого порождения капитализма. Разобраться в его хитросплетениях нам поможет Евгений Баженов (BadComedian), который не понаслышке знаком с тем, какое влияние институт интеллектуальной собственности оказывает на творчество и повседневную жизнь.
0:00 Самый прибыльный бизнес
01:39 Что такое интеллектуальная собственность
03:43 Критика интеллектуальной собственности
6:26 Как продать то, что ничего не стоит?
8:31 Монополии на рынке издательского дела
12:10 Государство на страже интересов монополий
13:44 BadComedian о споре с Kinodanz
16:25 Интеллектуальная собственность тормозит прогресс
18:59 Общество в борьбе с интеллектуальной собственностью
20:36 Общественное финансирование вместо интеллектуальной собственности
23:04 Почему BadComedian не вставляет рекламу в ролики
24:47 Что делать?