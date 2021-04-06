Какая из акул капитализма кажется вам наиболее зубастой? Какой бизнес сулит самые высокие прибыли, которые к тому же тщательно оберегаются государством? Возможно, вы подумали про нефтяные корпорации или РПЦ, но это всё шпана по сравнению с по-настоящему серьёзными господами: научными издательствами. Они эксплуатируют творческую и научную работу людей, ограничивая обществу доступ к знаниям благодаря институту интеллектуальной собственности – самого гадкого порождения капитализма. Разобраться в его хитросплетениях нам поможет Евгений Баженов (BadComedian), который не понаслышке знаком с тем, какое влияние институт интеллектуальной собственности оказывает на творчество и повседневную жизнь.

0:00​ Самый прибыльный бизнес

01:39​ Что такое интеллектуальная собственность

03:43​ Критика интеллектуальной собственности

6:26​ Как продать то, что ничего не стоит?

8:31​ Монополии на рынке издательского дела

12:10​ Государство на страже интересов монополий

13:44​ BadComedian о споре с Kinodanz

16:25​ Интеллектуальная собственность тормозит прогресс

18:59​ Общество в борьбе с интеллектуальной собственностью

20:36​ Общественное финансирование вместо интеллектуальной собственности

23:04​ Почему BadComedian не вставляет рекламу в ролики

24:47​ Что делать?