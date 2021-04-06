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“А было ли иго? Северо-Восточная Русь в XIII веке” Выпуск №14. Е.Спицын “История России. Курс лекций

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nhkoDCDtdVo
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 38461 33799
    Вячеслав 45 мин. назад

      И его нагнули… Иго было… До насильственного крещения Руси… Этот Спицын взялся что-то описывать, но смысл слов не знает, а ещё историком называется…
      Иго – это правление, порядок. Игорь – правитель, хранитель порядка… А вот сейчас ига нет…
      Если он про каких-то монгол с татарами, то они в то время на Русь войной не ходили…

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