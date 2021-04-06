Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры,
и соприкоснуться с источником глубокой истины.
Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:
И его нагнули… Иго было… До насильственного крещения Руси… Этот Спицын взялся что-то описывать, но смысл слов не знает, а ещё историком называется…
Иго – это правление, порядок. Игорь – правитель, хранитель порядка… А вот сейчас ига нет…
Если он про каких-то монгол с татарами, то они в то время на Русь войной не ходили…