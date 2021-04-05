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Севастополь стал лидером России по приросту населения

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Использованные источники: ria.ru

Сообщают, что на фоне общего сокращения населения страны на 711 тыс. человек (демографическая яма 90-х + сверх смертность от коронавируса + сокращение числа мигрантов из-за все того же коронавируса - все это дает неутешительный результат - суммарные демографические потери составляют 0,5%) у нас в Севастополе за последнее время население выросло почти на 17%. Теперь официальная цифра - 513 тыс., хотя она представляется заниженной (губернатор города сам высказывал сомнения в том, что в городе менее полумиллиона жителей) - еще в прошлом году писали, что по потреблению хлеба реальное население города 550-650 тыс. человек, а летом с туристами от 750 тыс. до миллиона. Такими темпами, цифры в 650-750 тыс. населения конечно далеко не предельны для Севастополя и прогнозы о том, что в обозримой перспективе население города перевалит за 1 000 000 человек выглядят очень реалистичными. Взрывной рост численности населения в городе с одной стороны будет сопровождаться масштабными инфраструктурными переменами, но порождает и немало транспортных, логических и коммунальных сложностей, так как даже на текущем этапе город...

Статья публикуется в сокращённом варианте, так как в ней использованы источники, запрещающие репост своих материалов: ria.ru
Ознакомиться с полным текстом статьи можно перейдя по ссылке источника.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6680795.html
Метки: Демография, крым, Россия, севастополь
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