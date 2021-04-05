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Китай начал перестраивать мир под себя. Каково будет место России. Анатолий Вассерман

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2ccJNhaEF84
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 7169 5873
    Женечка 51 мин. назад

      Китайский рак со свистком на горе?

    • 17243 14313
      марина 44 мин. назад

        Не Китай сделает мир ,а Китай сделают по плану :
        “В 2020 году Китай привлек 520,6 млрд долларов США иностранных инвестиций, что на 81 проц больше, чем в 2019 году, говорится в докладе Государственного управления валютного контроля КНР.
        В 2020 году прямые иностранные инвестиции в материковую часть Китая выросли на 14 проц на фоне устойчивого восстановления экономики и улучшения делового климата страны, следует из доклада.
        По данным ведомства, за 2020 год чистый приток денежных средств из-за границы на китайский рынок ценных бумаг составил 254,7 млрд долларов США, увеличившись на 73 про в годовом выражении.
        Чистый приток капитала в китайские облигации вырос на 86 проц по сравнению с предыдущим годом до 190,5 млрд долларов США, а в акции — до 64,1 млрд долларов США, что на 43 проц больше, чем в 2019 году.”
        В РФ за 2020г падение инвестиций до 1,4лрд..всё самим приходиться делать ,да еще и пресловутое их бюджетное правило,когда деньги вроде есть ,но воспользоваться нельзя -колония господа

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