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71% населения России не нужны государству и мешают модернизации

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71% населения России не нужны государству и мешают модернизации. Они не владеют английским, имеют отличный от западного тип поведения и лишены возможности участвовать в инновационном процессе. Об этом заявил руководитель экспертной группы № 5 (отвечает за инновации) разработчиков «Стратегии-2020», первый проректор Высшей школы экономики Леонид Гохберг ещё в 2011 году.

Что изменилось в отношении власти к стране за прошедшие 10-ть лет ?
 
 
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ycfePgbE8sc
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