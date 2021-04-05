71% населения России не нужны государству и мешают модернизации
71% населения России не нужны государству и мешают модернизации. Они не владеют английским, имеют отличный от западного тип поведения и лишены возможности участвовать в инновационном процессе. Об этом заявил руководитель экспертной группы № 5 (отвечает за инновации) разработчиков «Стратегии-2020», первый проректор Высшей школы экономики Леонид Гохберг ещё в 2011 году.
Я вот, например, английский более-менее знаю (на уровне просмотра фильмов без дубляжа), но понимаю что без венчурного финансирования никакого инновационного развития не будет. И видимо поэтому наблюдаю лишь модернизацию цен.
Пока паразиты правят страной геноцид коренного населения будет продолжаться, хоть и по 10 языков все будут знать.
Вот тогда, когда большинство населения страны будет знать и понимать, что страной управляют на всех уровнях власти представители фашистской еврейской мафии, и попросят Творца оградить страну от них, тогда всё и развернётся на 180 градусов.
Да ладно…..
Венчурное инвестирование в курятнике?
Ну да, неплохо бы. Сортировочная линия 200 млн. руб. Смотрите видео – просто космос.
https://www.moba.net/page/ru/Products/Detail/omnia-px/1029
Четырехярусная батарея для содержания 8 000 голов от 25 млн. руб. А в птичник надо 10, а птичников 12…
https://www.bigdutchman.ru/ru/soderzhanie-kur-nesushek/katalog/detail/univent/
Мечта мечт!
Всё верно.
Без Серых будет ЛУЧШЕ…..
И они это знают и ВОЮТ
Чтоб ты, Леонид Гохберг и твои все подельники убрались в тартарары. Помоги им в этом Боже!!!
И 71 процент населения считает что такое государство им не нужно.