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В России закрываются тюрьмы – некого сажать. Показываем на цифрах

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4DBLikrYbFI
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7148 5856
    Женечка 51 мин. назад

      Может для начала законсервировать? А не то, как местный борец за суверенитет план выполнять будет? Он ведь только из здешних посетителей обещал половину пересажать. Неужели планы поменялись – сразу расстрел?

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