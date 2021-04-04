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Украина и китайцы, русские и Орда

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В новом выпуске видеоблога, записанного совместно с проектом «Политраша», речь зашла о закрытии сайта «RT на русском» в Латвии, о запрете Украины на ввоз из России ряда продовольственных товаров, о конечной цели деруссификации в Прибалтике и на Украине, а также о шпионской драме в Италии и беседе Путина с Меркель и Макроном.

Хронометраж:
00:00​ – Вступление
00:18​ – Латвия закрывает доступ к сайту «RT на русском»: как ответить России?
09:18​ – О запрете Украины на ввоз из России пшеницы, подсолнечного масла, моющих средств и бумаги.
12:14​ – Какова конечная цель деруссификации в Прибалтике и на Украине?
17:03​ – О шпионаже в Италии и беседе Путина с Меркель и Макроном

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P.S. Предыдущие видеоблоги, снятые совместно с проектом «Политраша»:

Источник: https://nstarikov.ru/ukraina-i-kitaicy-russkie-i-orda-126088
Метки: блог, Видео
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