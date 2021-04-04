Украина и китайцы, русские и Орда
В новом выпуске видеоблога, записанного совместно с проектом «Политраша», речь зашла о закрытии сайта «RT на русском» в Латвии, о запрете Украины на ввоз из России ряда продовольственных товаров, о конечной цели деруссификации в Прибалтике и на Украине, а также о шпионской драме в Италии и беседе Путина с Меркель и Макроном.
Хронометраж:
00:00 – Вступление
00:18 – Латвия закрывает доступ к сайту «RT на русском»: как ответить России?
09:18 – О запрете Украины на ввоз из России пшеницы, подсолнечного масла, моющих средств и бумаги.
12:14 – Какова конечная цель деруссификации в Прибалтике и на Украине?
17:03 – О шпионаже в Италии и беседе Путина с Меркель и Макроном
P.S. Предыдущие видеоблоги, снятые совместно с проектом «Политраша»:
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- Глобальное Обнуление и инклюзивный капитализм
- Хамство Байдена и убийственный ответ Путина
- Тормоза Твиттера, госперевороты по Блинкену и освобождение Соболь
- Юрий Дудь и историческая правда о Сталине
- Пашинян, Amnesty International и британская разведка, Навальный и Тихановская
- МИД России, Лавров, «еэсовцы» и Юлия Навальная
- Правда, Справедливость и объединение трёх партий
- Зачем Навальную готовят вместо Навального
- Навальный – медийный пузырь, который должен лопнуть
- В политике как в спорте – болеем за своих
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- Белоруссия: почему Тихановской мешает её муж
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