В новом выпуске видеоблога, записанного совместно с проектом «Политраша», речь зашла о закрытии сайта «RT на русском» в Латвии, о запрете Украины на ввоз из России ряда продовольственных товаров, о конечной цели деруссификации в Прибалтике и на Украине, а также о шпионской драме в Италии и беседе Путина с Меркель и Макроном.

Хронометраж:

00:00​ – Вступление

00:18​ – Латвия закрывает доступ к сайту «RT на русском»: как ответить России?

09:18​ – О запрете Украины на ввоз из России пшеницы, подсолнечного масла, моющих средств и бумаги.

12:14​ – Какова конечная цель деруссификации в Прибалтике и на Украине?

17:03​ – О шпионаже в Италии и беседе Путина с Меркель и Макроном

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P.S. Предыдущие видеоблоги, снятые совместно с проектом «Политраша»: