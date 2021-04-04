Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

Красная молодежь Британии

64 0


Интересный сюжет о том, что представляют из себя некоторые левые и коммунистические молодежные организации Британии.



Плюс еще из накопившегося.


Писатель Игорь Дмитриев о революционерке и жене Мао Цзедуна Цзян Цин, чья деательность немало повлияло на то, какой именно формировалась Китайская Народная Республика.


Хроника вторжения польской армии в Чехословакию. Одна из причин не переживать за судьбу Польши в 1939-м году.



Солдатские мемуары. Истребители танков. Интервью с ветеранами ВОВ, которые занимались борьбой с бронетехникой вермахта, записанные для фильма вышедшего в 1976-м году.


Ворошиловские соколы. Второй фильмы из цикла про молодых летчиков, которые прямо из ставропольского аэроклуба отправились воевать.
Пять историй "Ворошиловских сокоалов".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6678835.html
Метки: Британия, великая отечественная война, Видео, история, коммунизм, левые, социализм
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
По следам Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи
Свободные дети свободной Европы
По Новостям и Событиям: На Заре Справедливости
Новости Украины и Новороссии 29 декабря 2016
Операция «Согласие». Ввод советских войск в Иран в 1941 году
Культура как политический институт
Ответственность КПСС и развал СССР
Очерк о стратегии России: СССР-2

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru