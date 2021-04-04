1973. Американец в Сибири
01. Иркутск. Угол Ленина и Тимирязева
02. Иркутск. Сквер Кирова
03. Иркутск. Площадь Кирова. Институт Иностранных языков
04. Иркутск. Площадь Кирова Здание Востсибугля
05. Иркутск. Крестовоздвиженская церковь
06. Иркутск. Угол улиц Свердлова и Сухэ-Батора
07. Иркутск.«Блинная» на углу Свердлова и Сухэ-Батора
08. Иркутск. Дом на бульваре Гагарина
09. Иркутск. Дом на бульваре Гагарина
10. Иркутск. Ворота Краеведческого музея
11. Большая речка
12. Тальцы
13. Листвянка. Магазин
14. Листвянка. Лодки на берегу
15. Новосибирск. Вокзал
16. Новосибирск. Акадегородок. Институт математики
17. Новосибирск. Старое и новое
18. Новосибирск. Старое и новое
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