Главная » История, Творчество

1973. Американец в Сибири

78 0



01. Иркутск. Угол Ленина и Тимирязева


02. Иркутск. Сквер Кирова


03. Иркутск. Площадь Кирова. Институт Иностранных языков


04. Иркутск. Площадь Кирова Здание Востсибугля


05. Иркутск. Крестовоздвиженская церковь


06. Иркутск. Угол улиц Свердлова и Сухэ-Батора


07. Иркутск.«Блинная» на углу Свердлова и Сухэ-Батора


08. Иркутск. Дом на бульваре Гагарина


09. Иркутск. Дом на бульваре Гагарина


10. Иркутск. Ворота Краеведческого музея


11. Большая речка


12. Тальцы


13. Листвянка. Магазин


14. Листвянка. Лодки на берегу


15. Новосибирск. Вокзал


16. Новосибирск. Акадегородок. Институт математики


17. Новосибирск. Старое и новое

18. Новосибирск. Старое и новое
Источник: https://humus.livejournal.com/7692456.html
Метки: байкал, иркутск, история, Новосибирск, Россия, фото
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Забытая оккупация. Американская интервенция в Россию в годы Гражданской войны
Забытая оккупация. Американская интервенция в Россию в годы Гражданской войны
Чем русские отличаются от англосаксов?
Русский язык, национализм и научный консерватизм. Александр Драгункин [Речь Русов]
А.Н. Драгункин о русском языке, национализме и научном консерватизме (2)
Зверства А. В. Колчака и колчаковцев против народов России забыты!??
Далекое начало или исход с Гипербореи...
Как Сталин бежал из Нарыма

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru