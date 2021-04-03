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Нападение на Капитолий 02.04.2021

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Два человека погибли во время попытки прорыва через периметр охраны Капитолия в Вашингтоне.
Неизвестное лицо на легковом автомобиле врезалось в ограждение, после чего нападавший вышел из машины и ранил ножом двух полицейских охранявших периметр. Один из них позднее скончался. Нападавший был застрелен другими полицейскими. Причины произошедшего нападения пока неизвестны, но уже вовсю раскручивается тезис о "внутреннем терроризме", хотя начальник столичной полиции заявил, что не считает это террористическим актом.
После гибели двух человек, Капитолий снова временно заблокировали.









Очень удобная история, чтобы и дальше не убирать войска из центра Вашингтона.
Никого уже особо и не смущает, что центр столицы "самой свободной страны мира" набит вооруженными военными.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6675070.html
Метки: вашингтон, капитолий, США, фотографии
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