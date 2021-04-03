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Блокировка Суэцкого канала – реакция Китая на американские санкции?

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А.П. Девятов передаёт послание России от Китая: пока наша страна считает себя частью Запада, ориентируется на Запад – никакого уважения к нам не будет. И в этой ситуации предопределённая России роль – место охранника.

Это, конечно, не более чем частное мнение Китая, но в нём много, увы, верно отмеченных моментов.




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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5503457.html
Метки: американцы, будущее, власть, глобализация, девятов, духовный, Европа, Запад, иго, иран, Китай, Россия, США, турция, управление
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