Блокировка Суэцкого канала – реакция Китая на американские санкции?
А.П. Девятов передаёт послание России от Китая: пока наша страна считает себя частью Запада, ориентируется на Запад – никакого уважения к нам не будет. И в этой ситуации предопределённая России роль – место охранника.
Это, конечно, не более чем частное мнение Китая, но в нём много, увы, верно отмеченных моментов.
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Это, конечно, не более чем частное мнение Китая, но в нём много, увы, верно отмеченных моментов.
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