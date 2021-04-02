Когда началась Великая Отечественная, ему было 19. Год спустя о нем уже писали фронтовые газеты. А к концу войны в Красной Армии не было воинской части, где бы не знали имени Петрова. О нем уже ходили легенды.

О нем можно было бы написать вторую «Повесть о настоящем человеке». Но в отличие от легендарного летчика Маресьева, продолжавшего воевать с ампутированными ногами, артиллерист Петров бил врага, лишившись обеих рук. Войну Василий закончил на Одере командиром полка с двумя звездами Героя Советского Союза на груди, в звании подполковника. И было ему тогда всего 23 года.

Ему довелось воевать в истребительно-противотанковых частях. А это означало – практически все время на передовой в огненных дуэлях с бронированными машинами. Фронтовикам хорошо известно, что это за кромешный ад. Не счесть потерь после каждой стрельбы прямой наводкой.

Летом 1941 года в составе артполка пришлось участвовать в ожесточенных боях с немецкими войсками возле городов Владимир-Волынский, Ковель, Луцк, Малин и Чернобыль. С боями вырвался из окружения («Киевский котел»). Зимой-весной 1942 года – участник тяжелых боев под Харьковом, Старым Осколом, Лозовой. Проявив мужественную выдержку и находчивость, вывел свою батарею из «Харьковского котла» с минимальными потерями.

В 1943 году освобождал правобережную Украину. Звание Героя Советского Союза заместителю истребительно-противотанкового артиллерийского полка ( Воронежский фронт) капитану Василию Петрову было присвоено 24 декабря 1943 года за умелое форсирование Днепра и проявленные при этом мужество и стойкость. Именно при форсировании Днепра Василий Степанович был тяжело ранен и, лишившись обеих рук, около года находился в госпиталях на излечении.

Для офицера-фронтовика начались долгие месяцы госпитальной жизни, не менее героической, чем в строю. Трудно даже представить себе, сколько нужно было силы воли и мужества человеку с ампутированными руками, чтобы не пасть духом. Правда, тогда Василий Степанович все же немного не выдержал – изменил себе биографию, и в его личном деле появилась запись: «Родился в Тамбове». Одно время он там лежал в госпитале.

Зачем? Офицеру не хотелось быть обузой своим родным, поэтому он даже не сообщил в родную Дмитриевку о том, что он все-таки выжил. Решил, лучше пусть близкие считают его без вести пропавшим. Именно из-за этой записи бюст дважды Героя Советского Союза В. С. Петрова стоит не на его малой родине, а в Тамбове.

Но приближалось время выписки из госпиталя, офицера неотступно мучила мысль: как жить дальше ему, безрукому калеке? Предлагали пост второго секретаря одного из московских райкомов партии. Отказался. Вскоре из полка пришла выписка из приказа о присвоении ему очередного воинского звания. Это вдохновило: значит, боевые друзья калекой не считают. А в письме однополчане писали, что ждут его возвращения.

Когда было присвоено звание Героя Советского Союза, Василий вообще воспрянул духом – ведь у него знания, боевой опыт. И он написал рапорт на имя Сталина с просьбой разрешить остаться в рядах Красной Армии. Просьба была удовлетворена, и в декабре 1944 года Петров вернулся в действующую армию, на должность командира гвардейского истребительно-противотанкового полка.

Второй медали «Золотая звезда» командир полка Петров удостоен 27 июня 1945 года за удержание плацдарма на Одере 19–20 апреля 1945 года, где был тяжело ранен в обе ноги. В порядке исключения, отметив заслуги отважного героя, Сталин после войны подписал приказ о зачислении гвардии подполковника В. С. Петрова в ряды вооруженных сил СССР пожизненно.

Василий Степанович оставался героем и после войны. Каждый прожитый им день – уже подвиг. Он постоянно боролся с непониманием окружающих. Ведь многие хотели видеть героя немощным инвалидом на отдыхе. А он продолжал служить. И еще всячески старался доказать, что способен выполнять любые задачи, как все, а может, даже лучше.

Вопреки инвалидности Василий Петров не пользовался лифтом, играл в футбол, ежедневно совершал часовые пробежки и делал по 1 000 приседаний. Он даже расчесывался и брился самостоятельно – для этого во дворе на дереве для него прикрепили расческу и бритву. Не говоря уже о том, что лично без чьей-либо помощи, написал сотни тысяч строк своих мемуаров.

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