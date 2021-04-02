Главная » Новости Украины и Новороссии

В ДНР объявили военный призыв

7 0


Руководство ДНР официально объявило о начале военного призыва в вооруженные силы Донецкой Народной Республики.



Помимо этого.

1. Глава Пентагона заявил, что США "не оставят Украину один на один с Россией" в случае "расширения военной агрессии РФ".
2. ГУР МОУ обвинило Россию в том, что та фабрикует условия для подготовки ввода ВС РФ на территорию Донбасса и Украины.
3. На территории РФ сегодня рутинно продолжались перемещения колонн техники ЮВО, в том числе и на территории Крыма.





4. В НАТО заявили, что "пристально следят за ситуацией".
5. Зеленский призвал провести военные учения НАТО на Украине в качестве ответа России.

PS. До кучи. Сегодня появилось видео самоубийства контрактника ВСУ, который сидя в блиндаже по накурке, выстрелил себе в голову из автомата.
Видео тут https://t.me/ToTCAMIJ1/7768 (осторожно, 18+)

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6672569.html
Метки: ДНР, донбасс, крым, Россия, США, Украина
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 08 сентября 2019
Новости Украины и Новороссии 30 сентября 2015
Новости Украины и Новороссии 24 сентября 2015
Новости Украины и Новороссии 08 декабря 2018
Новости Украины и Новороссии 11 декабря 2018
Новости Украины и Новороссии 25 сентября 2018
Scofield: Бенефициары воинственного дискурса. Часть III
Новости Украины и Новороссии 13 августа 2020

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru