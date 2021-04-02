Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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Какая прелесть. Может Довлатов прочтет Брахмана. Сделали операцию на высшем уровне в пожаре. Какая прелесть.
Если презом Америки может быть Байден а Украины Зеленский….
То и в России любой Сёмин тоже справится.
И даже Галустян