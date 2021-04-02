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Украину прикроют, Ребенок и кредиторы, Хирурги в огне // Галопом по Европам #425

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=H_ZKhIX2hug
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 7433 5277
    чужой два часа назад

      Какая прелесть. Может Довлатов прочтет Брахмана. Сделали операцию на высшем уровне в пожаре. Какая прелесть.

    • 27395 4725
      Русофил час назад

        Если презом Америки может быть Байден а Украины Зеленский….
        То и в России любой Сёмин тоже справится.
        И даже Галустян

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