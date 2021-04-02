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Срочно! Михаил Хазин: (02.04.2021) Я нe Пророк, нo oднo я знaю тoчнo

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OcgF39yADGc&ab_channel=PoliticaTut
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 6566 5374
    Sergey64 16 мин. назад

      Наш Дальновидец-Долбовидец.

    • 17207 14277
      марина 6 мин. назад

        Хохол постоянно меня убеждал,что Хазин-это болтун и Кашпировский,а тут, надо же -обратился.?Хазин вчера в видео напророчил,что Путину конец -свита (Греф,Набиулина ,Кудрин,Силуанов с Семьей) уже присягнула новому президенту Ходору и он (Путин )просто обязан определиться и сказать народу то -то и то-то.Массон Хазин требует определения России.

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