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Хохол постоянно меня убеждал,что Хазин-это болтун и Кашпировский,а тут, надо же -обратился.?Хазин вчера в видео напророчил,что Путину конец -свита (Греф,Набиулина ,Кудрин,Силуанов с Семьей) уже присягнула новому президенту Ходору и он (Путин )просто обязан определиться и сказать народу то -то и то-то.Массон Хазин требует определения России.