Смысл ментальной войны — в разрушении глубинных представлений русского народа о себе.

Советник министра обороны России Андрей Ильницкий заявил, что Запад ведёт против России войну нового типа — ментальную. Задача этой войны — одолеть Россию без единого выстрела, без единого ракетного пуска, свести на нет превосходство России в ракетно-ядерном вооружении. Смысл такой войны — в разрушении глубинных представлений русского народа о себе, о своих литературе, истории, о государственных деятелях и о самом государстве. Если противнику удастся уничтожить глубинные представления народа, которые определяют место этого народа в истории, то исчезнет народ, исчезнет его национальная история. Останутся пространства, богатые недрами и населённые дешёвой рабочей силой.

Русская Мечта о могучем, справедливом, благом государстве есть то глубинное, светоносное, великое, что определяет суть русской истории. Стремясь к своей мечте, преодолевая страшные преграды, перенося великие потрясения и одерживая священные победы, русский народ для достижения этой мечты использует множество накопленных навыков, представлений, умений, которые сложились в проверенную временем систему ценностей. Задача ментальной войны, о которой идёт речь, — разрушение этих ценностей, внесение путаницы в их стройную систему, замена подлинных ценностей мнимыми. Эта страшная вой­на на уничтожение ведётся с помощью изощрённых технологий, стратегических центров, включающих в себя политиков, экономистов, информационных технологов, историков, художников, специалистов по социальной психологии, метафизиков, религиозных деятелей, знатоков русского характера — того, как русский человек ведёт себя в праздничном застолье или на мученической дыбе.

Атаки, которые противник предпринимает против русских ценностей — русских кодов, не выглядят, как ревущие стратегические бомбардировщики, не похожи на ракеты, летящие в космос. Эти действия часто переносятся вовнутрь России, их исполнителями являются граждане России, вольно или невольно становящиеся инструментом чужой, смертоносной для их Родины политики.

Один из главных русских кодов — это код «Пушкин». Пушкин в 1937 году по велению Сталина стал самым главным советским поэтом, и советское государство противопоставило его гитлеровскому Аненербе, «Зигфриду», Нибелунгам и «Золоту Рейна». Ксения Собчак со своим благоверным, режиссёром Богомоловым, легли в гроб, подкатили к храму, где венчался Пушкин с Натальей Гончаровой, и произвели свой обряд венчания, похожий на чёрную мессу, нанеся удар по базовому коду русского сознания — коду «Пушкин». Она, Ксения Собчак, дочка великого лукавца, разрушавшего Советский Союз, продолжает дело отца в современной России. Она взяла интервью у чудовищного злодея, скопинского маньяка, который, выйдя из тюрьмы, вновь помышляет о жертвах, внося в сегодняшнее травмированное русское сознание весь кошмар своих изуверств.

Русский код благоговения перед жизнью, обожествления камня, цветка, птицы и, конечно же, человека, этот код был подвергнут беспощадной атаке, предпринятой Ксенией Собчак, этой истребительницей русских кодов.

Один из величайших русских кодов — код «Пересвет», код героического самопожертвования, когда Пересвет, насаживая себя на копьё врага, нанёс ему сокрушительный смертельный удар. Русский народ — это народ-Пересвет. Александр Матросов — это Пересвет, 28 гвардейцев-панфиловцев — это Пересвет, лётчик Талалихин, пошедший на смертельный таран — это Пересвет. Предпринятые в недавнее время атаки на героев Великой войны — панфиловцев, Космодемьянскую, Матросова — это атаки на сокровенные русские коды. Их зачинатели подобны тем немецким офицерам, которые выбивали из-под Зои Космодемьянской табуретку.

Главный русский код — код «Ермак». Россия создала величайшее в мире государство, состоящее из множества пространств, народов, верований, чувствований — эту симфонию земель и народов. Ермак Тимофеевич, таинственный русский богатырь и мечтатель, является мишенью для истребителей русских кодов.

Советские люди построили в Северном Казахстане громадную теплоэлектростанцию, работающую на бурых углях, и эту станцию, которая несёт тепло и энергию колоссальным пространствам казахстанских степей, назвали «Ермак». И первое, что сделали лидеры суверенного Казахстана, — они отняли у этой станции её великое имя. Имени нет, а станция продолжает одаривать казахстанские земли своей благодатной мощью.

Чудесный русский подвижник Аркадий Елфимов, живущий в Тобольске, водил меня на берег Иртыша — туда, где состоялось одоление Ермаком местного князька Кучума, одоления, после которого вся Сибирь вплоть до Тихого океана стала частью русского государства. Елфимов хотел поставить обетный крест на берегу Иртыша, где произошла битва. Но местная татарская общественность воспрепятствовала этой установке, видя в Ермаке угнетателя татарского населения Сибири. В Тобольске, этой древней сибирской столице, строится современный аэропорт, ему собирались дать имя Ермака, но всё та же националистическая общественность заблокировала это решение. И не назовут ли аэропорт в честь побитого Ермаком князька, Кучумом?

В Конституции сказано, что русские являются государствообразующим народом. Великое русское государство образовано не одними молитвами. Оно создавалось непомерными трудами, ратными подвигами, смешанными браками, вовлечением в государственное строительство множества культур и народов. У создателей русского государства есть свои имена, свои образы, и такое деяние, как создание небывалого — между трёх океанов — государства, не может быть анонимным. Среди славных создателей государства Российского одно из первых мест занимает Ермак Тимофеевич.

«На диком бреге Иртыша

Сидел Ермак, объятый думой».

Может быть, он предчувствовал будущие гонения, что обрушатся на его казацкую голову.

Сегодняшние русские историки, философы, литераторы, патриотические политики начинают проект: они хотят повторить путь Ермака из его родных донских земель, от Старочеркасска до Урала и дальше — до Тобольска на иртышском берегу. Они проделают этот маршрут, сопровождая его историческими лекциями, философскими диспутами, художественными выступлениями, вовлекая в эту грандиозную культурную программу жителей сёл и городов, лежащих на пути великого Ермаковского похода.

Ментальная война в разгаре. Русские коды сражаются за своё государство. Это сражение ведётся среди диверсий и взрывов.