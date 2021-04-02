НАТО готова воевать Украиной

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора объявил, что теперь организация готова нападать на кого угодно без всякого повода.

25 марта Столтенберг заявил: «Мы никогда не предоставим своему потенциальному противнику привилегию знания в точности, когда мы задействуем статью пять. Но мы ясно говорили, что будем задействовать статью пять, когда сочтём это необходимым. Кроме того, мы можем задействовать статью пять, когда видим агрессию с применением иных средств, а не обычных военных средств».

Открытым текстом напоминаю: статья пять Североатлантического договора предписывает всем его участникам провести консультации между собой, если один из них окажется мишенью чьей-то агрессии. Формулировка обтекаемая: советоваться ещё не значит действовать. И не распространяется на случаи, когда сам член НАТО на кого-то нападёт.

Ещё несколько лет назад, когда турецкие истребители сбили над Сирией наш штурмовик, в НАТО заявили: сами ударили — сами расхлёбывайте. Но теперь становится вовсе непонятно, что именно станет поводом для этой самой статьи пять.

Специалисты открытым текстом говорят: заявление Столтенберга — по сути, угроза начала новой войны. И фокус в том, что теперь Столтенберг прозрачно намекает: речь идёт не только о членах НАТО, но и о государствах, интересующих НАТО с гастрономической точки зрения. Открытым текстом называю: Грузия, Молдавия, Украина.

Столтенберг напомнил, что ещё в 2008 году объявлено: Украина и Грузия рано или поздно станут членами НАТО. Им уже помогают привести вооружение и управление к западному стандарту.

Открытым текстом перевожу с дипломатического: Украине обещана крыша в случае очередной террористической операции против Донбасса. И открытым же текстом отвечаю: у нас хватит средств, чтобы в случае выхода конфликта в открытую фазу эта крыша начала протекать.

Так что умерьте свой пыл, товарищ Столтенберг. Неужто не помните, что Вам открытым текстом сказано: «а зачем нам такой мир, если в нём не будет России?»

Нормандская четверка превратилась в тройку без «шестерки»

Быть пятым колесом в телеге вообще неудобно. А уж когда пытаешься встать поперёк движения — могут и вовсе выбросить. Например, уже привычная нормандская четвёрка превратилась в тройку, обходящуюся без «шестёрки».

Тридцатого марта президенты Российской Федерации, Франции, глава правительства Германии провели переговорную видеоконференцию. По официальным данным, главное внимание привлекли вопросы, связанные с коронавирусной пандемией. В частности, обсуждены перспективы регистрации в Европейском Союзе и совместного производства разработанной в РФ вакцины «Спутник V».

Ангела Доротея Хорстовна Каснер — по первому мужу Меркель — уже не раз открытым текстом требовала, чтобы брюссельские бюрократы рассматривали нашу вакцину по тем же правилам, что и сваренные на Западе. А на нынешних переговорах Владимир Владимирович Путин вновь сказал, что РФ готова возобновить деполитизированное взаимодействие с ЕС, если тот сам на такое способен. Пока же обсудили события в горячих точках — Ливии, где наметился подход к миру, Сирии, где при нашем активном участии добивают террористов, и, конечно, на Украине.

Подтверждена безальтернативность минского соглашения 2015 года как основы урегулирования внутреннего конфликта на Украине. Президент РФ подчеркнул важность выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых на высшем уровне договорённостей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулированию правовых аспектов особого статуса Донбасса. РФ серьёзно озабочена провоцируемой Украиной эскалацией вооружённого противостояния на линии соприкосновения и фактическим отказом от выполнения согласованных в июле 2020 года «Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня».

Киев открытым текстом всполошился: как это его обсуждают, а не приглашают! Между тем наш президент через пресс-секретаря открытым текстом предупреждал: пока не выполните уже принятые обязательства — нет смысла обсуждать что-то ещё. А теперь видно: Берлину и Парижу тоже осточертели киевские убийственные зигзаги.