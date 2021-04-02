Китай указал России на ее место в его миропорядке
Глава МИД России Сергей Лавров вернулся из официальной поездки в Китай с пустыми руками. Еще перед поездкой он пытался заинтересовать Пекин совместным ответом на санкции Запада, в частности призывал отказаться от международной платежной системы SWIFT. Но вернувшись, признал в интервью программе «Большая игра» на Первом канале, что Китай не собирается вместе с Россией отвечать на выпады Запада и тем более создавать с Москвой военный союз.
Китай отказался от воинственной риторики России
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров завершил официальный визит в Китай. Поездка закончилась ничем – Лавров так и не смог заинтересовать китайских партнеров в совместном противостоянии «угрозам» Запада. Свою цель министр заявил в первый же день визита. По его словам, Москва хочет «сформировать максимально широкую коалицию стран, выступающих против односторонних санкций» (цитата по ТАСС).
- Китай должен был играть важную роль в коалиции. Лавров отмечал, что Россию и Китай сближает стремление Вашингтона ограничить технологическое развитие двух стран. Российский министр призвал Пекин «укреплять свою самостоятельность». В том числе, «отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем».
- Несмотря на всю воинственную риторику, Лаврову не удалось убедить министра иностранных дел Китая Вэй И. В интервью программе «Большая игра» на Первом канале Лавров по сути признал собственный провал: «Не думаю, что будем синхронизировать наши ответы на санкционные выходки», – цитирует его «Интерфакс».
- Отказался Китай и от военного союза с Россией. «Наши отношения с Китаем совсем другие, нежели отношения классического военного союза», – признал Лавров и тут же добавил, что они «в определенном смысле» более близкие, что бы это ни значило.
- Между тем, Центробанк Китая демонстративно в ответ на слова Лаврова объявил о расширении сотрудничества с системой SWIFT. В Китае будет создано совместное предприятия SWIFT и четырех китайских банков, которое будет предоставлять услуги внутри страны.
- Более того, во время визита Лаврова Китай объявил о подписании соглашения о сотрудничестве с Ираном, которое предполагает инвестиции в размере 400 млрд долларов в нефтяной сектор, промышленность и телекоммуникации. Для сравнения: в Россию Китай вложил всего 1,8 млрд долларов, или 0,4% от всего объема вложений иностранцев в реальный сектор экономики. Тем самым Китай еще раз указал России на ее место в его миропорядке.
“Не хвались, едучи на рать, а хвались, едучи с рати!”
Русская пословица.
PS: ответка за Иосифа Виссарионовича прилетела? Или все еще впереди?
Антисталинизм и прочие антисоветские выходки нынешнего правящего класса это одна из причин, но не самая главная.
Не все так однозначно и в самом Китае.
Главная газета многомиллионной Народно-Освободительной Армии Китая. Называется она «Цзефанцзюнь бао».
Китайские военные товарищи авторитетно подвели в редакционной статье газеты итоги дискуссии, развернувшейся в китайском обществе по поводу полного игнорирования в официальных СМИ парада на Красной Площади 9 мая 2015 года. По мнению «Цзефанцзюнь бао» Председатель Си вел во время своего визита в Москву очень важные для Китая переговоры с северными варварами, но это вовсе не значит, что китайскому телевидению следовало демонстрировать его на параде «вместе с жуликами».публикация в “Цзефанцзюнь бао” появилась через день после парада 9 мая. Российская пресса никак не отреагировала на скандальный комментарий важной государственной газеты Китая. Кремль также сделал вид, что ничего не произошло.
https://www.newsru.com/world/21may2015/chinanoparade.html
Китайские военные СМИ: «Провокация ненависти и очернение российско-китайских отношений – умышлены» – https://south-insight.com/node/1645
Серый опять скрылся от санитаров, залез на крышу шизофренического корпуса и стал выкрикивать антироссийские и антипутинские лозунги, кривляясь и сморкаясь вниз, и посыпал лысую голову голубиным помётом…
… и никто к вам не подойдет и не скажет: “Послушайте, этого делать нельзя, это неприлично, стыдно, ведь вы культурный человек”
Неприлично гадить на страну, в которой родился, живёшь и жрёшь в три горла, а также чистить карманы своих соотечественников, напялив на себя форму, и чистить им “хлебала”, когда карманы уже пустые. Да, Сирожа64?
Слова, слова…
Поп Гапон на том свете радуется, что не сгинул втуне главный труд его жизни.
Да, Одноглазый Наблюдатель?
Неужели еще есть наивные полагающие, что где-то то в мире есть интернационализм и братская любовь народов. Целесообразность и ничего более. А Лавров лишь загнал пару шаров чтобы понять настроение той части Света)))
. У России есть лишь три надежных союзника : армия, флот и воздушно-космические силы.
…А у президента остался последний Конверт!..
Армия флот и ВВС легко ПРЕДАЛИ СССР.
Прям вообще НИКТО не заступился
А всегдапобеждающая единая россия – разве не союзник?
“Тем самым Китай еще раз указал России на ее место…”
А место у России 11 (одиннадцатое) по размеру ВВП среди 50 стран мира,
ее доля составляет всего лишь 1,75%
http://bs-life.ru/makroekonomika/vvp2021.html
Да и не Россия это вовсе на сегодня, а Хазарский каганат во главе с Хазаром Бел Лазаром и идеологическом и религиозном предводительстве Еговы. В настоящей России прирост шёл, а тут убыль и официально уже по миллиону, не официально ещё БОЛЬШЕ! Захват-Геноцид-Распил!
Китаёзы не оценили поставку газа из России по более низкой цене, чем российским потребителям… Пора пересмотреть этот перекос…
-Ты им все свои спички не показывай, гравицаппа одну спичку стоит!
-А этот сказал все нужно…
-Пошутил я…
…………………..
-Ты им всю спичку не отдавай, гравицаппа пол-КэЦэ стоит!..
-А говорил – цЕлую!
-И он пошутил…
Наверное уже пересматривают, Москва приняла решение
строить газопровод “Пакистанский поток”.
https://yandex.ru/turbo/eadaily.com/s/ru/news/2021/03/22/moskva-utverdila-pakistanskiy-potok
Скоро и канал прокопают из Каспия через Иран – в Персидский залив…
Этож надо так всё превернуть.
Кащенко…..
Шизу нет смысла и комментировать..
Но повод удивиться.
Да откуда столько кретинов?
Хех,уже забанили этот пиндоресурс кепитэл страны.)Ссылка показывает что его не существует.)Однако оперативненько удаляют фейки,так что желающие почитать лживого пиндопойла,могут почитать его здесь.)))
Так и Ящик с Помидорами могут захлопнуть. Где тогда серые нужду справлять будут?:).
Очень забавный казус. Аккурат как вчерась мне попалась статейка на Дзен с тем же названием, с той лишь разницей, что в ней вместо России было написано Европе. Полез в историю, решил сравнить, но на дзене её тоже убрали.
Степаныч, рекламируешь? Миленько выходит!
Ха-ха…
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А самые лучшие из них – труды Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина!
Уж куда надежнее.
Да да,труды ебрея смаркса и капиталиста енгельста,и жалкого плагиатора этого бреда ленинки как никогда интересны современному навальнисту.)))В свое время тот кто реально читал ленинку в армии,а не переписывал его статьи под обязаловку считался явным идиотом.Но времена меняются,идиоты стали в открытую цитировать масона русофоба смаркса,как божественное откровение.)))Как говориться времена меняются,а идиоты нет.)))