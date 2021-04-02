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Китай указал России на ее место в его миропорядке

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Использованные источники: tass.ru

 

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Глава МИД России Сергей Лавров вернулся из официальной поездки в Китай с пустыми руками. Еще перед поездкой он пытался заинтересовать Пекин совместным ответом на санкции Запада, в частности призывал отказаться от международной платежной системы SWIFT. Но вернувшись, признал в интервью программе «Большая игра» на Первом канале, что Китай не собирается вместе с Россией отвечать на выпады Запада и тем более создавать с Москвой военный союз.

Китай отказался от воинственной риторики России

 
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров завершил официальный визит в Китай. Поездка закончилась ничем – Лавров так и не смог заинтересовать китайских партнеров в совместном противостоянии «угрозам» Запада. Свою цель министр заявил в первый же день визита. По его словам, Москва хочет «сформировать максимально широкую коалицию стран, выступающих против односторонних санкций» (цитата по ТАСС).
  • Китай должен был играть важную роль в коалиции. Лавров отмечал, что Россию и Китай сближает стремление Вашингтона ограничить технологическое развитие двух стран. Российский министр призвал Пекин «укреплять свою самостоятельность». В том числе, «отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем».
  • Несмотря на всю воинственную риторику, Лаврову не удалось убедить министра иностранных дел Китая Вэй И. В интервью программе «Большая игра» на Первом канале Лавров по сути признал собственный провал: «Не думаю, что будем синхронизировать наши ответы на санкционные выходки», – цитирует его «Интерфакс».
  • Отказался Китай и от военного союза с Россией. «Наши отношения с Китаем совсем другие, нежели отношения классического военного союза», – признал Лавров и тут же добавил, что они «в определенном смысле» более близкие, что бы это ни значило.
  • Между тем, Центробанк Китая демонстративно в ответ на слова Лаврова объявил о расширении сотрудничества с системой SWIFT. В Китае будет создано совместное предприятия SWIFT и четырех китайских банков, которое будет предоставлять услуги внутри страны.
  • Более того, во время визита Лаврова Китай объявил о подписании соглашения о сотрудничестве с Ираном, которое предполагает инвестиции в размере 400 млрд долларов в нефтяной сектор, промышленность и телекоммуникации. Для сравнения: в Россию Китай вложил всего 1,8 млрд долларов, или 0,4% от всего объема вложений иностранцев в реальный сектор экономики. Тем самым Китай еще раз указал России на ее место в его миропорядке.

 

Источник: https://kapital-rus.ru/articles/article/kitai_otkazal_rossii_v_sovmestnom_otvete_na_sankcii_zapada_i_v_voennom_souz/
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23 Комментария » Оставить комментарий
  • 6566 5374
    Sergey64 два часа назад

      “Не хвались, едучи на рать, а хвались, едучи с рати!”

      Русская пословица.

      PS: ответка за Иосифа Виссарионовича прилетела? Или все еще впереди?

      4
      4
      • 19680 14458
        ВладимирSergey64 час назад

          Антисталинизм и прочие антисоветские выходки нынешнего правящего класса это одна из причин, но не самая главная.
          Не все так однозначно и в самом Китае.
          Главная газета многомиллионной Народно-Освободительной Армии Китая. Называется она «Цзефанцзюнь бао».
          Китайские военные товарищи авторитетно подвели в редакционной статье газеты итоги дискуссии, развернувшейся в китайском обществе по поводу полного игнорирования в официальных СМИ парада на Красной Площади 9 мая 2015 года. По мнению «Цзефанцзюнь бао» Председатель Си вел во время своего визита в Москву очень важные для Китая переговоры с северными варварами, но это вовсе не значит, что китайскому телевидению следовало демонстрировать его на параде «вместе с жуликами».публикация в “Цзефанцзюнь бао” появилась через день после парада 9 мая. Российская пресса никак не отреагировала на скандальный комментарий важной государственной газеты Китая. Кремль также сделал вид, что ничего не произошло.
          https://www.newsru.com/world/21may2015/chinanoparade.html
          Китайские военные СМИ: «Провокация ненависти и очернение российско-китайских отношений – умышлены» – https://south-insight.com/node/1645

          3
          3
      • 17214 10376
        Maleos два часа назад

          Серый опять скрылся от санитаров, залез на крышу шизофренического корпуса и стал выкрикивать антироссийские и антипутинские лозунги, кривляясь и сморкаясь вниз, и посыпал лысую голову голубиным помётом…

          1 2
          -1
          • 6566 5374
            Sergey64Maleos два часа назад

              … и никто к вам не подойдет и не скажет: “Послушайте, этого делать нельзя, это неприлично, стыдно, ведь вы культурный человек”

              2
              2
              • 17214 10376
                MaleosSergey64 два часа назад

                  Неприлично гадить на страну, в которой родился, живёшь и жрёшь в три горла, а также чистить карманы своих соотечественников, напялив на себя форму, и чистить им “хлебала”, когда карманы уже пустые. Да, Сирожа64?

                  2 2
                  0
                  • 6566 5374
                    Sergey64Maleos час назад

                      Слова, слова…
                      Поп Гапон на том свете радуется, что не сгинул втуне главный труд его жизни.
                      Да, Одноглазый Наблюдатель?

              • 30 27
                Александр два часа назад

                  Неужели еще есть наивные полагающие, что где-то то в мире есть интернационализм и братская любовь народов. Целесообразность и ничего более. А Лавров лишь загнал пару шаров чтобы понять настроение той части Света)))
                  . У России есть лишь три надежных союзника : армия, флот и воздушно-космические силы.

                  11
                  11
                • 15344 13850
                  Руса два часа назад

                    “Тем самым Китай еще раз указал России на ее место…”

                    А место у России 11 (одиннадцатое) по размеру ВВП среди 50 стран мира,
                    ее доля составляет всего лишь 1,75%
                    http://bs-life.ru/makroekonomika/vvp2021.html

                    6
                    6
                  • 27393 4723
                    Русофил час назад

                      Этож надо так всё превернуть.
                      Кащенко…..
                      Шизу нет смысла и комментировать..
                      Но повод удивиться.
                      Да откуда столько кретинов?

                    • 43768 22796
                      Степаныч час назад

                        Хех,уже забанили этот пиндоресурс кепитэл страны.)Ссылка показывает что его не существует.)Однако оперативненько удаляют фейки,так что желающие почитать лживого пиндопойла,могут почитать его здесь.)))

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                      • 6566 5374
                        Sergey64 час назад

                          Ха-ха…
                          Заблокировали источник – пользуйтесь первоисточниками!
                          А самые лучшие из них – труды Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина!
                          Уж куда надежнее.

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                        • 43768 22796
                          Степаныч 46 мин. назад

                            Да да,труды ебрея смаркса и капиталиста енгельста,и жалкого плагиатора этого бреда ленинки как никогда интересны современному навальнисту.)))В свое время тот кто реально читал ленинку в армии,а не переписывал его статьи под обязаловку считался явным идиотом.Но времена меняются,идиоты стали в открытую цитировать масона русофоба смаркса,как божественное откровение.)))Как говориться времена меняются,а идиоты нет.)))

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