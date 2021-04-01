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Властелин Колец 1991 года

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Телеспектакль 1991-го года снятый Ленинградским телевидением по мотивам "Властелина колец"
Как пишут, показан он был все один раз по ТВ, а сами записи в нормальном качестве считались утерянными.


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6671068.html
Метки: 1991, Видео, властелин колец, толкиен, фэнтези
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