Властелин Колец 1991 года
Телеспектакль 1991-го года снятый Ленинградским телевидением по мотивам "Властелина колец"
Как пишут, показан он был все один раз по ТВ, а сами записи в нормальном качестве считались утерянными.
Телеспектакль 1991-го года снятый Ленинградским телевидением по мотивам "Властелина колец"
Как пишут, показан он был все один раз по ТВ, а сами записи в нормальном качестве считались утерянными.
Спасибо что напомнили почему в детстве предпочитали читать книги, а не смотреть эти телеспектакли.