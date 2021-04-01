Главная » Новости Украины и Новороссии

Украину готовят к войне с Россией

53 0

В очередном интервью, данном ресурсу «Украина.РУ», речь зашла о том, что Украину активно подталкивают к войне с Россией. Обсудили решение вопроса Донбасса без участия Украины, возможность вхождения Украины в Союзное государство наравне с Россией и Белоруссией, также коснулись темы экскалации конфликта на Донбассе и возможности новой волны протестов в Белоруссии.

Хронометраж:
00:00 — Зачем Украина официально объявила о войне с Россией
12:22 — Можно ли решить вопрос Донбасса без участия Украины
19:35 — Возможно ли создать Союзное государство Россия-Украина-Белоруссия
21:51 — Когда ожидать эскалации конфликта на Донбассе
23:02 — Будет ли новая волна протестов в Белоруссии

Скачать аудио

P.S. Предыдущие ролики с ресурса «Украина.РУ»:

Источник: https://nstarikov.ru/ukrainu-gotovjat-k-vojne-s-rossiej-126023
Метки: блог, Видео
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 30 ноября 2018
Новости Украины и Новороссии 01 апреля 2018
Новости Украины и Новороссии 01 декабря 2018
Новости Украины и Новороссии 04 июля 2019
Новости Украины и Новороссии 13 марта 2016
Новости Украины и Новороссии 18 марта 2016
Новости Украины и Новороссии 07 мая 2015
Новости Украины и Новороссии 15 августа 2016

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru