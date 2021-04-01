В очередном интервью, данном ресурсу «Украина.РУ», речь зашла о том, что Украину активно подталкивают к войне с Россией. Обсудили решение вопроса Донбасса без участия Украины, возможность вхождения Украины в Союзное государство наравне с Россией и Белоруссией, также коснулись темы экскалации конфликта на Донбассе и возможности новой волны протестов в Белоруссии.

Хронометраж:

00:00 — Зачем Украина официально объявила о войне с Россией

12:22 — Можно ли решить вопрос Донбасса без участия Украины

19:35 — Возможно ли создать Союзное государство Россия-Украина-Белоруссия

21:51 — Когда ожидать эскалации конфликта на Донбассе

23:02 — Будет ли новая волна протестов в Белоруссии

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