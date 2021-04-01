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Останки эсминца “Джонстон”

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Видео останков американского эсминца "Джонстон" на глубине 6456 метров в районе острова Самар. Корабль был найден в 2019-м году.
В ходе битвы в заливе Лейте эсминец типа "Флетчер" героически сражался с японскими линкорами, крейсерами и эсминцами адмирала Куриты, которые прорвались к американским авианосцам у острова Самар. Благодаря "Джонстону", японцы допустили ряд ошибок и не смогли использовать все выгоды ситуации, которая позволяла уничтожить им несколько авианосцев (хотя принципиалльно на исход войны это уже не могло повлиять). Получив тяжелые повреждения "Джонстон" затонул, потеряв в бою больше половины экипажа, включая командира корабля. Умения и отвагу командира "Джонстона" в этом бою отмечали как американцы, так и японцы.









Действуя в составе 774-й оперативно-тактической группы авианосцев, USS «Джонстон» сражался с боевыми кораблями Центральной группировки противника, сумевшей избежать столкновения с главными силами американцев. Несколько американских эсминцев стали единственной преградой перед беззащитными авианосцами, на которые устремились четыре японских линкора, семь крейсеров и по меньшей мере 12 эсминцев. Американцы начали ставить дымовую завесу и выполнять зигзагообразный маневр. Прошло двадцать минут, прежде чем японцы оказались на дистанции выстрела 5-дюйм. (127-мм) орудий «Джонстона», и, когда это произошло, эсминец сумел серьезно повредить японский крейсер «Кумано». Затем «Джонстон» сам получил три 14-дюйм. (356-мм) снаряда и следом еще три, но уже 6-дюйм. (152-мм). Он потерял ход, а его собственная артиллерия была отчасти выведена из строя. Когда механикам машинного отделения удалось восстановить работу силовой установки, «Джонстон», вновь вступив в сражение, едва не столкнулся с другим американским эсминцем. Однако все обошлось благополучно, и «Джонстон» атаковал вражеский линкор, а потом вступил в перестрелку с японскими эсминцами.
Защищая пять американских авианосцев, атакованных японцами, «Джонстон» получил еще несколько попаданий вражеских снарядов. В итоге, когда снаряды попали в последнее еще работавшее машинное отделение, эсминец полностью лишился хода. 24 октября 1944 г. покинутый командой USS «Джонстон» затонул. Из 327 членов экипажа в живых остался только 141 человек. За проявленный героизм во время сражения у острова Самар сам корабль и команда удостоились упоминания в президентском списке отличившихся.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6671498.html
Метки: 1944, битва в заливе лейте, Видео, война на море, война на тихом океане, подводная археология, США, флот, японская империя
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