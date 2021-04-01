Объявив, что в скором будущем количество дизлайков смогут увидеть только сами создатели видео, You Tube объяснил, что это решение принято после жалоб блогеров. Якобы дизлайки часто используются для дискредитации того или иного автора.

Но некоторые детали позволяют усомниться, что причина в этом. Так, например, возникает вопрос: а случайно ли то, что решение руководства видеохостинга совпало с крайне негативной оценкой пользователями видео, выкладываемыми Белым домом? Скажем, тем, что количество дизлайков под трансляцией первой пресс-конференции Байдена более чем в десять раз превысило количество лайков: 3,9 тыс против 291.

Примерно такая же картина и с другими официальными видеороликам аппарата президента.

Правда, ролик, где Байден падает на трапе самолета, набрало множество лайков, но это вряд ли говорит в пользу американского лидера. Будет неудивительно, если You Tube посчитает это издевательством и сделает недоступным и просмотр лайков. Разумеется, придумав какую-нибудь причину.

Из сказанного можно сделать вполне определенный вывод: администрация You Tube, в свое время фактически удалившая Дональда Трампа из информационного пространства, теперь всеми силами пытается уберечь не совсем адекватного нового президента от народного гнева. Однако, глядя на «голого короля», мало кто поверит в то, что он в роскошном наряде.

Приняв решение скрыть дизлайки, You Tube в очередной раз доказал, что обслуживает интересы узкой группы в американской элите. Никакой свободы выражения мнений на видеохостинге не было и нет. Это всего лишь инструмент для управления информационной повесткой.