Давайте вообразим себя химиками! Как дети, играющие в лабораторию! Возьмём пробирку с «геополитикой» и смешаем её содержимое с веществом под лейблом «рыночные отношения». Что у нас получится?

Ни в каких изолированных боксах «извлекатели денег из даров природы», доступных их умелым, или не очень рукам не сидят. Они проживают, вместе со всеми своими валяльными машинами, так сказать, в «свальном грехе» единого пространства. А на открытом пространстве инструментом конкуренции очень часто является простая дубина, никакого отношения не имеющая к производственному оборудованию…

Мне кажется, нет. А вам?

Валенки валяют, например. Кто навалял хорошие дешёвые валенки – тот победил. А кто валял мало, плохо, и получилось у него дорого – уводится в подвал, после чего о нём ничего не известно…

Но соревнование между производителями могло бы быть (чисто-лабораторно) – если запереть их каждого в стандартном боксе, не давая им драться и как-то иначе давить друг на друга. Все они, по замыслу экспериментатора (а кстати, он-то кто?!) – изолированно друг от друга делают одно и то же дело.

Торжество победителя в этом соревновании за рыночный спрос нам описывают смачно, красиво подробно. Со всеми яхт-круизами и коктейль-пати. Что будет с побеждёнными – скомкано, а чаще никак. Судьба побеждённых в конкуренции, по замыслу каннибалов, не должна нас волновать. Много будем знать – скоро состаримся: побеждённые «куда-то уходят», и больше их никто не видит. И хватит с нас этого!

Ловкость рук… И сила дубины! И геополитика, и рыночная экономика в чистом виде существуют только как идея-модель, упрощённая схема . Что-то вроде «условного топлива», которое используют для упрощения расчётов, и которого на самом деле… нет! Точно так же и геополитика, и рыночные механизмы не существуют отдельно в реальной жизни. Для того, чтобы приблизится к их чистому варианту – нужно очень тщательно и занудно создавать лабораторные условия, стерильную окружающую среду. Никто этого делать не будет, да и не нужно. Все понимают, что «условное топливо» – оно для расчётов на бумажке, а не для заправок. Рыночные механизмы предполагают торжество производителя, который по ряду параметров (иногда по всем) делает продукт лучше всех остальных производителей.



А я вам скажу, а вы проверьте!

Геополитика + рыночные отношения = «отдай мне всё, что мне нравится».

А что же можно оставить себе?

Иногда то, что мне не понравилось. А иногда и ничего. Тут уж как повезёт!

Заходит на территорию сильный геополитический игрок (не будем тыкать пальцем, но вчера он был под свастикой, а сегодня печатает доллары) – и прежде всего требует «свободного прохода».

Этот «свободный проход» для своих оценщиков он и называет «свободой».

Оценщики «свободно перемещаются повсюду» – и подсчитывают: что стоит забрать себе, а что – им не нужно.

Например: «производство электроники вам ни к чему. Это чистое и высокодоходное дело, мы его у себя сосредоточим. А вот чистить унитазы в общественных сортирах – нам вломы. Это мы, пожалуй, вам оставим: вантуз в руки и вперёд, улучшать качество нашего быта!»

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Если вы рассчитываете на «рыночное соревнование» с сильным геополитическим игроком – то должен вас разочаровать. Соревнования не будет. Ибо нет того судьи, который создал бы для вас равные стартовые условия. Судья (так уж получилось!) – один из игроков. Он и забивает голы, и подсчитывает их, и штрафные игрокам выписывает, не уходя с игрового поля.

Конечно, если рыночные отношения не развиты, если речь идёт о геополитике феодализма или социализма – могут быть другие расклады. Феодальная империя может полезть «защищать болгар», «ставить крест на св. Софию», «освобождать рабов в Средней Азии», и т.п. Социалисты пытаются свой жизненный стандарт распространить на захваченные территории. У них, в голове и практике, есть некий стандартный набор благ, который должен получать каждый человек.

Потому захватив очередную Тыву, социалисты начинают там строить быт на манер центральных областей свой страны – такова уж их особенность (я не оцениваю положительно или отрицательно, может, это и глупость, но это просто факт, присущий социалистам).

Но геополитика + рыночные отношения – это совершенно иная комбинация, нежели геополитика + феодализм или геополитика + социализм. Вы же понимаете, что если в смеси заменить один из двух базовых слагаемых, то качества и свойства смеси тоже существенно изменятся!

Геополитика + рынок = следующему:

1) Забрать на захваченной территории всё ценное.

2) Оставить только то, у себя не хочешь заиметь.

3) Подавить рост захваченной территории, чтобы в зародыше раздавить возможную конкуренцию в будущем.

Суть рынка+ геополитики – сильный делает, что хочет, и забирает себе что (и сколько) захочет. Слабая же территория – делает только то, что ей оставят и берёт своему населению только то, что метрополия своему забрать побрезговала.

И так происходит с удручающей повторяемостью. Мы можем рассматривать опыт «опиумных войн» в Китае, а может – золотопромышленность в царской России. Англичане при царе-ротозее забрали себе верхние должности, золотой опт – а русским лапотникам оставили только по тайге ходить, самородки собирать для английских контор-факторий. Потому что торговать золотом приятно, а ходить по тайге – не очень. Итоговый вывод сынов Лондона: «русские дурачки пусть ходят по рознице, а уж опт оставят нам!».

А возьмите наши 90-е годы, тот дерибан, который организовали в РФ «западные советники»! Они, не скрываясь, закрывали самые перспективные и высокотехнологичные предприятия и целые отрасли, потому что «вам это ни к чему, это мы оставим себе монопольно».

- Владеть и торговать вашей нефтью тоже будем мы – сказали победители – Ну, а на буровых в тундре здоровье гробить, это, пожалуй, вам, русне, оставим! Нам опт, вам розницу…

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Бредовые рассуждения наших либералов о «рыночных механизмах» упускают из виду один очевидный и очень простой факт: в мире, где борются империи, никакие рыночные механизмы в чистом виде не работают.

Проще говоря – здесь нет сдельщины по объективно-оценочной шкале.

А что такое эта «шкала ООС»?

Поясняю на условной модели. Допустим, мы делаем болты. Делать болты имеет право любой желающий (доступ и допуск). Кто сделал 1 болт – получает рубль. Кто два – тот два рубля. Отношения анонимные, без фамилии, имени и отчества, и происхождения! Так когда-то мне начисляли гонорары в газете, пока были гонорары в газетах.

Закрыл колонку текстом – одна сумма. Закрыл две колонки – удвоенная. По единому стандарту (число знаков в публикации) – что мне, что министру, что народному поэту!

А если пойти иным путём? Если сказать, что этот автор – «особо заслуженный», и потому ему за одну букву больше, чем тебе за целую полосу? Кстати говоря, коммерческие издательства именно так и работали – пока не вымерли. Известному автору, раскрученному – одни расценки, начинающему – совсем другие…

Логика понятна, но куда уйти от факта, что в данном случае оплачивается не труд, а статус?

А раз так – то какой смысл трудится? Надо бороться за повышение своего статуса, а труд – удел неудачников…

Так вот, я и говорю: в рыночной системе нет сдельщины по объективно-оценочной шкале. По количеству болтов, к производству которых ты был на равных допущен со всеми остальными.

Может быть, тебе просто запретят производить болты, сочтя, что для такого чумазого – это слишком чистая работа. Не дадут доступа и допуска. Может быть, допустят – но станут принимать твои болты за 1/10 цены болтов, которую гарантируют «своим». А не нравится – пошёл вон, и без тебя управимся!

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Всякое деление предполагает логику сохранения вещества и энергии. То есть, если не рассматривать специфику инновационного роста продуктивности, прибавить одному можно только отняв у другого. Это пирог, который можно поделить на равные доли, а можно на неравные.

Чем больше кусок одному – тем меньше (объективно!) останется другому. И дело даже не в том, что этого другого кто-то ненавидит, нет! Просто при дележе в пользу «своих» чужим не остаётся ничего ценного.

Распределитель благ хочет обустроить свою родню.

А как это сделать?

Там, где место попрестижнее – родне. Там, где зарплата предусмотрена повыше – родне. Самым близким – самые лакомые роли. Тем, кто подальше, «седьмая вода на киселе» – что-нибудь попроще, но тоже с привилегиями…

А когда список родных и близких закончился – вместе с ним закончился и список «вкусной» занятости! На общий рынок выбрасывается только то, что свои не разобрали. То есть вакансии грязные, тяжёлые, низкооплачиваемые, бесперспективные, вредные для здоровья и т.п.

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Теперь возьмём в разрезе этой схемы США. Эта империя деньги печатает для всего мира – но при этом является государством только для своих граждан. Как вы думаете, кто получит самые лакомые роли в глобальной экономике?!

Нет, не по паспорту – а по душе: ФАВОРИТЫ. Те, кто печатникам мировых денег ближе и роднее – по той или иной причине.

Вот эти нам нужны, полезны, дороги – поэтому им и кусок получше. А вон те – неизвестно кто, им объедки, если что останется…

ВСЁ, ЧТО НАМ НРАВИТСЯ – МЫ ЗАБИРАЕМ СЕБЕ.

А ВАМ ОСТАВЛЯЕМ ТОЛЬКО ТО, ЧТО НАМ НЕ НРАВИТСЯ.

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Теперь давайте подумаем – а нужно ли это нам? Играть в рыночную конкуренцию с игроком, который «по совместительству» – судья матча? И на которого пожаловаться некому – кроме как своим «Искандерам»?

Нужен ли нам такой «рынок», на котором чужие дядьки нам предпишут – что делать, а что запрещено делать?

При том, что и сам-то рынок, по сути, дрянь – его механизмы в сложении с геополитикой не действуют, понимаете?

Вам не будут платить по труду – только по статусу! Именно поэтому миллиарды людей тяжело, с утра до ночи работают – а получают гроши. Именно поэтому миллионы других людей вообще ничего не делают – а при этом получают завидные, крупные прибыли!

Понижение статуса в геополитическом рейтинге – прямой путь к снижению оплаты труда у граждан страны. Этим путём прошли и Малайзия и Эквадор, и кто только туда не попал, за исключением стран-фаворитов гегемона, которых по пальцам пересчитать можно…

Само по себе разделение труда (при котором один итоговый продукт производится многими людьми) – предусматривает огромные сложности в оценке трудового вклада каждого в общее дело.

Если тот же болт делали 100 человек – то сколько каждый из них должен получить от выручки за проданный болт? Поровну? Несправедливо, вклады разные. Не поровну? Ещё хуже…

Ведь получится, как в современной мировой экономике, в пресловутом глобализме: одни ишачат задарма, а другие «примазались» к производствам в роли высокооплачиваемых паразитов.

Такое ведь и внутри страны получается, при разделении труда, а уж если включить в расчёты фактор геополитики, международных отношений, давлений и шантажа – тогда вообще «туши свет»!

В.Л. Авагян



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