Литовский апелляционный суд 31 марта 2021 года по требованию Генеральной прокуратуры Литвы незаконно продлил срок тюремного заключения советскому офицеру гражданину России Юрию Мелю – фигуранту процесса по делу о трагических событиях 13 января 1991 года у Вильнюсской телебашни

Полковник в отставке, житель Калининградской области Юрий Мель, который был арестован в Литве в марте 2014 года и, спустя пять лет, приговорён к 7 годам тюремного заключения, должен был выйти на свободу ещё 12 марта этого года. Но вместо освобождения его отправили в суд, где в полном соответствии с европейскими ценностями о недопустимости повторного привлечения к ответственности за совершение одного и того же деяния, абсолютным соблюдением прав человека и базовых принципов свободы и демократии зачитали новый заранее приготовленный вердикт – 10 лет лишения свободы.

Трагедия, превращённая в пропагандистский фарс

На продление срока заключения российскому гражданину уже отреагировало посольство России в Вильнюсе. В заявлении диппредставительства подчёркивается, что неправомерное решение литовского суда совершено «в угоду охваченным русофобией властным структурам» и в нарушение как международного, так и литовского законодательства.

«Особенно циничным является решение продлить еще на 3 года заключение офицеру запаса российской армии Ю.Н. Мелю, уже отбывшему в литовской тюрьме семилетний срок. Расцениваем этот шаг здешней т.н. «фемиды» как откровенное издевательство над ни в чем не повинным человеком», — говорится в заявлении посольства России в Литве.

В то же время адвокат Меля Галина Кардановская заявила о том, что будет подавать жалобу на незаконное и несправедливое решение апелляционного суда в отношении её подзащитного в Верховный суд Литвы.

Напомним, что News Front достаточно подробно останавливался на трагических событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года, жертвами которых стали 15 человек, включая застреленного в спину советского спецназовца из группы «А» Виктора Шатских. То, что тогда произошло, с полным правом можно считать первой «цветной революцией» на постсоветском пространстве, непосредственным координатором и куратором которой выступал американский профессор и сотрудник спецслужб Джин Шарп, консультировавший литовских националистов из «Саюдиса». Бойня в Вильнюсе стала ключевым шагом на пути к ликвидации Советского Союза и дискредитации его силовых структур, в особенности Советской Армии и КГБ, на которых литовские сепаратисты и «подхрюкивающая» им демпресса в России возложили всю вину за случившееся.

Но и после того, как СССР прекратил своё существование, а бывшие союзные республики, в том числе Литва, стали независимыми государствами, использование трагической гибели людей в политических целях не прекратилось. Официальной пропагандой литовского националистического режима события 13 января 1991 года были превращены в русофобский жупел, на котором по-прежнему, спустя тридцать лет, продолжают спекулировать в Вильнюсе, дабы отвлечь население от насущных социальных проблем разговорами о военной угрозе со стороны России.

При этом никаких фактических доказательств применения советскими военнослужащими боевого оружия как не было, так и нет, а любые попытки беспристрастно разобраться в обстоятельствах трагедии, пролить свет на имевшую место кровавую провокацию со стороны боевиков «Саюдиса» воспринимаются как угроза национальной безопасности и независимости Литвы. Так, литовский политик, экс-депутат Сейма Альгирдас Палецкис в 2011 году предстал перед судом за то, что заявил, что 13 января 1991 года «свои стреляли в своих».

Судилище по-литовски

В 2016 году на волне русофобской и антироссийской вакханалии в Литве начался громкий судебный процесс по делу о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе, в которых обвинялись бывшие советские военнослужащие – от министра обороны СССР, Маршала Советского Союза Дмитрия Язова до рядовых военнослужащих. При том лишь двое обвиняемых предстали перед судом в очном порядке. Это проживавший в Литве офицер 107-й мотострелковой дивизии ВС СССР Геннадий Иванов, которого литовская прокуратура обвинила в командовании танковым взводом, при том что он занимал должность начальника ракетно-артиллерийского вооружения (РАВ) дивизии и не принимал никаких решений, а также отставной полковник, гражданин России Юрий Мель, задержанный литовской полицией при пересечении границы с Калининградской областью РФ в марте 2014 года и взятый под стражу. По версии литовского следствия, Мель командовал экипажем танка с бортовым номером 544, который 13 марта 1991 года находился у Вильнюсской телебашни и сделал несколько холостых выстрелов во время беспорядков.

27 марта 2019 года окружной суд Вильнюса вынес обвинительный приговор в отношении 67 человек – бывших советских военнослужащих, а также партийных и государственных деятелей Литовской ССР. Так, экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов был заочно приговорён к 10 годам лишения свободы (скончался в Москве 25 февраля 2020 года – прим. News Front), а его подчинённый – экс-командир 107-й мотострелковой дивизии и начальник Вильнюсского гарнизона Владимир Усхопчик к 14 годам заключения (в настоящее время проживает в Белоруссии — прим. News Front). К 12 годам был приговорён бывший заместитель командира спецподразделения КГБ «А» (с августа 1991 — «Альфа») полковник Михаил Головатов. Тюремные сроки заочно получили также бывший 2-й секретарь ЦК Компартии Литвы Владислав Швед и экс-секретарь ЦК Компартии Литвы генерал-майор в отставке Альгимантас Науджюнас. Меньше других повезло Мелю и Иванову, которые были приговорены соответственно к 7 и 4 годам лишения свободы в очном порядке.

Интересно, что среди обвиняемых литовскими властями не оказалось главного виновника распада Советского Союза, непосредственно отдававшего все приказы, — экс-президента СССР и Верховного главнокомандующего Михаила Горбачёва. Сам лауреат Нобелевской премии, полученной за уничтожение великой страны, трусливо и изворотливо лгал, утверждая, что якобы не отдавал никаких приказов советским силовикам на подавление беспорядков в Вильнюсе и взятие под контроль всех телекоммуникаций в Литве.

«И как будто мы с Усхопчиком выше, чем Язов и Горбачёв. Язову — 10 лет тюрьмы, нам — 12 и 14, а Горбачёв свободен совсем. И якобы ему не докладывали, и Язов команды не давал, и мне Крючков команды не давал, а у нас была просто преступная группировка, которые сели, два самолёта взяли и прилетели в Вильнюс бесчинствовать… Литва на тот момент была в составе Советского Союза. Это любого жителя спроси в тот период и любого офицера, который был командирован туда. Мы выполняли приказ, который был нам отдан по линии Министерства обороны, по линии КГБ, по линии партийных органов», — заявил в 2019 году в интервью корреспонденту «Царьграда» один из заочно осуждённых по делу «13 января», экс-командир «Альфы» полковник Головатов.

«Верховенство права» по-европейски

И ещё один интересный факт, наглядно демонстрирующий всю фальшивую сущность Евросоюза, его должностных лиц – так называемых еврочиновников и еврокомиссаров, их хвалёного «правосудия» и пресловутых лживых ценностей.

Так, ещё в апреле 2019 года Следственный комитет России возбудил дело в отношении членов Вильнюсского окружного суда, вынесших заведомо неправосудный и политически мотивированный вердикт в отношении граждан России, которые исполняли свой служебный и воинский долг, в соответствии с действовавшим на тот момент советским законодательством. В декабре 2020 года четырём литовским судьям, выносившим приговор по делу «13 января», было заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 305 Уголовного кодекса РФ «Вынесение заведомо неправосудного приговора».

Это не на шутку перепугало причастных к судебному процессу литовских судей и прокуроров, перед которыми замаячила угроза объявления в международный розыск. 31 марта 2021 года в день откровенно незаконного и издевательского продления срока заключения Мелю и Иванову (последнему добавили год тюрьмы) в Брюсселе обрушились на Россию, пригрозив новыми санкциями в отношении должностных лиц нашей страны за уголовное преследование литовцев, причастных к фабрикации дела «13 января» и осуждения граждан РФ.

Как заявил еврокомиссар по вопросам юстиции и верховенства права Дидье Рейндерс, преследование Россией литовских судей – это «атака на весь Евросоюз».

«Мы выступаем против этого, потому что совершенно ясно, что решение суда о признании 67 человек виновными в военных преступлениях является частью нормального справедливого судебного разбирательства… «Мы видим четкие действия со стороны России, когда судьи и прокуроры преследуются по политическим мотивам, и тогда мы сможем обсудить это на уровне Совета Европы и рассмотреть вопрос о санкциях для людей, которые это делают», — добавил Рейндерс.

В принципе, это всё, что нужно знать о законе и верховенстве права в Евросоюзе. Наблюдая же показательное двуличие замшелых евробюрократов, остаётся согласиться с главой МИД России Сергеем Лавровым, который во время недавнего визита в Китай констатировал, что у России с ЕС больше нет никаких отношений, так как их инфраструктура «уничтожена односторонними решениями Брюсселя».

Что же касается Литвы, то власти этого государства-лимитрофа, вопреки здравому смыслу, продолжают активно торговать русофобией в надежде выслужиться перед своими хозяевами в Вашингтоне. И последнее, что их волнует — это интересы литовского народа. Так, финансовые потери экономики Литвы из-за потери белорусского транзита, вследствие недружественной политики по отношению к южному соседу и активному участию в авантюре по организации госпереворота в Минске уже исчисляются миллионами евро.

Однако ни экономические проблемы, ни уроки истории ничему не учат тех, кто присвоил за «почётное» право стоять на задних лапах и вилять хвостом по команде «белого хозяина» принял на себя функции и обязанности колониальной администрации. Накануне президент Литвы Гитанас Науседа повторил вслед за своим американским патроном Джо Байденом оскорбительное и абсолютно недипломатичное заявление в адрес российского лидера Владимира Путина, что уже само по себе является враждебной провокацией.

Конечно, Россия слишком большая и великая страна, чтобы реагировать на совершённые не от большого ума выпады «подгавкивающих» и «подхрюкивающих» сателлитов. Но вот за издевательства над нашими соотечественниками и, в особенности над защитниками нашей страны, с них следует спрашивать по полной.

Дмитрий Павленко, специально для News Front