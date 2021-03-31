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Украинского актера не пустили на переговоры

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Российских актеров не пускают на Украину из-за их политической позиции и поездок в Крым
Украинского актера не пустили на переговоры по Украине между Россией, Францией и Германией, просто потому что.
Поэтому пока РФ, Германия и Франция обсуждали Украину, актер Зеленский обсуждал будущее украинского театра.

Если серьезно, то никаких прорывов на этих переговорах не было, но весьма симптоматично, что Франция и Германия согласились обсуждать Украину с Кремлем без Зеленского, хотя из Киева сигнализировали, что нельзя обсуждать Украину без Украины. Как оказалось, вполне себе можно, если принять аксиому, что Украина это объект, а не субъект. О чем можно договариваться с объектом, если он не субъектен в своих решениях?

А Байден по-прежнему не звонит. Поэтому надо усилить накал истерики и удлинить цепь.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6667594.html
Метки: Германия, Зеленский, Россия, Украина, Франция, юмор
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