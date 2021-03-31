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Радио Аврора 31.03.2021

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Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире информационного агентства “Аврора” журналист Михаил Кокорев и мой сегодняшний собеседник публицист Анатолий Александрович Вассерман.
Здравствуйте, Анатолий Александрович.

Здравствуйте.

Анатолий Александрович, много интереснейших событий. Первое, скажем так наиболее яркое, только-только пришла информация, о том, что власти Приморья попросили не ограничивать вывоз леса в Китай. Вы можете это как-то прокомментировать?

Там действительно вывозится в Китай очень много всякого, не только лес, насколько я знаю куча других видов сырья. Ну да, пока китайцы это сырьё перерабатывают эффективней, чем мы. Но если мы не ограничим экспорт сырья, то проблемы с переработкой у нас сохранятся. Надо рано или поздно ставить всё таки точку в сырьевом экспорте, но не только в Приморье. Напомню один исторический пример. У нас очень часто говорят, собственно не только у нас, эту легенду старательно поддерживают по всему миру, что гражданская война в соединенных государствах Америки случилась по вопросу отмены рабства. На самом деле рабство там практически не причём. Спор был о том оставаться ли бывшим колониям сырьевым придатком метрополии – Британии или же воспользоваться своим сырьём для развития своей промышленности.

Причём Британия благодаря тому, что у неё в тот момент уже была хорошо развита перерабатывающая промышленность, платила за сырьё больше, чем могли заплатить фабриканты с севера. Поэтому юг стоял за сохранение сырьевого экспорта, но когда гражданская война по этому поводу отгремела, именно благодаря собственной переработке вместо экспорта сырья соединённые государства смогли стремительно многократно усилиться. Так что к началу уже двадцатого века они наступали на пятки былым хозяевам этих колоний. Я думаю, что нам следует ориентироваться на нечто подобное. Да, сейчас мы можем что-то потерять на ограничении сырьевого экспорта, но весь исторический опыт показывает насколько быстро эти потери окупаются. Поэтому я не исключаю, что сейчас на Дальнем Востоке что-то действительное не целесообразно перерабатывать, но надо не отменять ограничения на экспорт, а разбираться что и почему сейчас у них перерабатывать не получается и что надо сделать, чтобы как можно скорее получилось…

Источник: https://vassermans.ru/avrora/radio-avrora-31-03-2021/
Метки: аврора, великобритания, приморье, США
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