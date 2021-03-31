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Первый памятник Грете Тунберг

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В университете Винчестера, несмотря на недовольство местных студентов, открыли первый памятник Грете Тунберг.
Из-за скандала вокруг расходования средств университета на подобное, статую просто открыли, без всяких церемоний.
Продвигавший статую ректор университета валит с работы в ближайшие пару месяцев.







Живите с этим.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6668504.html
Метки: Британия, грета тунберг, памятники, юмор
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 43650 22690
    Степаныч 26 мин. назад

      Ну вы блин даете,живому ищщо ребятенку памятник ставить извротщенцы.)))Ну а так то на ленинку немного смахивает,ручонку чуть повыше и палец указательный выпрямить.)Дескать верной дорогой идете гринпис вам в попу,евергривен мать его за ногу,за наше так сказать убитое дедство.)))

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