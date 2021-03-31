Первый памятник Грете Тунберг
В университете Винчестера, несмотря на недовольство местных студентов, открыли первый памятник Грете Тунберг.
Из-за скандала вокруг расходования средств университета на подобное, статую просто открыли, без всяких церемоний.
Продвигавший статую ректор университета валит с работы в ближайшие пару месяцев.
Живите с этим.
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Ну вы блин даете,живому ищщо ребятенку памятник ставить извротщенцы.)))Ну а так то на ленинку немного смахивает,ручонку чуть повыше и палец указательный выпрямить.)Дескать верной дорогой идете гринпис вам в попу,евергривен мать его за ногу,за наше так сказать убитое дедство.)))