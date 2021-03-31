МИД РФ. О нарушениях США Договора СНВ-1
Небольшой экскурсь в историю 20-летней давности.
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Соединенные Штаты в истекшем году информировали Российскую Федерацию и другие стороны Договора СНВ-1 о том, что они прекращают производство межконтинентальных баллистических ракет (МБР) MX, которые являются важной составляющей стратегического ядерного арсенала страны. Но еще загодя США пошли на прямое нарушение положений Договора в том, что касается процедур ликвидации этих ракет.
Дело в том, что МБР MX подлежат ликвидации в соответствии с разделом 1 Протокола о переоборудовании и ликвидации, являющегося неотъемлемой частью Договора. А положения этого раздела Протокола требуют полного уничтожения таких ракет целиком – всех их ступеней и других конкретно указанных элементов, и делаться это должно под обязательным контролем инспекторов другой стороны.
Представители же США заявляют, что ликвидация МБР MX должна проходить (и уже проводится американской стороной) иным образом, не так, как это предусмотрено Протоколом о переоборудовании и ликвидации, и не так, как должны ликвидироваться российские МБР. Согласно их утверждению, достаточно того, чтобы США под контролем ликвидировали только первую ступень МБР MX, и эта ракета может рассматриваться как уничтоженная.
Обоснование этой позиции одно: засчет американских МБР MX по Договору проводится по их первым ступеням, а поэтому, мол, для исключения их из засчета может ликвидироваться одна первая ступень.
Однако в Договоре о таком "особом" методе ликвидации МБР MX нет ни слова. Засчет МБР MX по Договору действительно проводится по их первым ступеням, поскольку эти ракеты обслуживаются, хранятся и транспортируются по ступеням, а не в виде собранных ракет. Но порядок засчета этих ракет по Договору не имеет ничего общего с предусмотренными Договором процедурами их ликвидации.
Все изложенное, естественно, вызывает вопрос: с какой целью наши американские партнеры по Договору СНВ-1 идут на его нарушение, выводя ликвидацию МБР MX из-под контроля и ограничивая ликвидацию этой ракеты ее первой ступенью при сохранении второй и третьей ступеней?
Одна цель ясна: первая ступень МБР MX иногда используется в США в качестве первой ступени космической ракеты-носителя. Во всем же остальном можно сослаться на предположения компетентных специалистов.
По их мнению, нельзя исключать желания Соединенных Штатов иметь "возвратный потенциал", то есть получить возможность быстро развернуть дополнительную группировку МБР путем использования вторых и третьих ступеней МБР MX и ступеней "Кастор" (они имеют те же габариты, что и первая ступень МБР MX, и в соответствии с Договором должны рассматриваться в качестве МБР MX, хотя США и заявили эти ступени как ускорительные средства для запуска объектов в космос).
Возможен и другой вариант, полагают специалисты. В США уже имеется опыт создания на базе второй и третьей ступеней МБР "Минитмен-2" под видом баллистической ракеты-мишени баллистической ракеты наземного базирования (БРНБ) средней дальности нового типа "Гера" в нарушение Договора о РСМД.
Может быть, имеется в виду использовать вторые и третьи ступени МБР MX таким же образом – создать на их основе БРНБ средней дальности нового типа. Это, разумеется, явилось бы нарушением Договора о РСМД, как и в случае с БРНБ "Гера".
Вопрос о нарушениях Соединенными Штатами Договора СНВ-1 и Договора о РСМД на различных уровнях неоднократно ставился российской стороной. Однако удовлетворительного ответа от американской стороны до сих пор не последовало.
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Думаю, что дипломатия настолько тонкая штука, что все заявления МИД делались и делаются только лишь ради самих дипломатов, а не для средних умов.
Что касается уничтожения ракет, и контроля за вооружениями, то несмотря на современное состояние техники и разведки вообще, мне думается, мне думается, что это всё есть “игра в кто кого перехитрит”. Потому как контроль всего и вся штука должно быть настолько тонкая, опять же, что реально осуществить ЭТО просто нереально.