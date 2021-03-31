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Департамент информации и печати

6-04-01-2001

США лгут и лгали всегда . Всем. И даже по таким обоюдоопасным сюжетам, как ядерное оружие.Небольшой экскурсь в историю 20-летней давности.



Соединенные Штаты в истекшем году информировали Российскую Федерацию и другие стороны Договора СНВ-1 о том, что они прекращают производство межконтинентальных баллистических ракет (МБР) MX, которые являются важной составляющей стратегического ядерного арсенала страны. Но еще загодя США пошли на прямое нарушение положений Договора в том, что касается процедур ликвидации этих ракет.

Дело в том, что МБР MX подлежат ликвидации в соответствии с разделом 1 Протокола о переоборудовании и ликвидации, являющегося неотъемлемой частью Договора. А положения этого раздела Протокола требуют полного уничтожения таких ракет целиком – всех их ступеней и других конкретно указанных элементов, и делаться это должно под обязательным контролем инспекторов другой стороны.

Представители же США заявляют, что ликвидация МБР MX должна проходить (и уже проводится американской стороной) иным образом, не так, как это предусмотрено Протоколом о переоборудовании и ликвидации, и не так, как должны ликвидироваться российские МБР. Согласно их утверждению, достаточно того, чтобы США под контролем ликвидировали только первую ступень МБР MX, и эта ракета может рассматриваться как уничтоженная.



Обоснование этой позиции одно: засчет американских МБР MX по Договору проводится по их первым ступеням, а поэтому, мол, для исключения их из засчета может ликвидироваться одна первая ступень.

Однако в Договоре о таком "особом" методе ликвидации МБР MX нет ни слова. Засчет МБР MX по Договору действительно проводится по их первым ступеням, поскольку эти ракеты обслуживаются, хранятся и транспортируются по ступеням, а не в виде собранных ракет. Но порядок засчета этих ракет по Договору не имеет ничего общего с предусмотренными Договором процедурами их ликвидации.