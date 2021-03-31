Сегодня, когда Суэцкий канал разблокирован, можно обсудить тему его блокировки ещё раз, уже более пристально. Тем более, что материалы на тему инклюзивного капитализма и «великого обнуления» поступают в большом количестве.

Итак, 25 марта в своем телеграмм канале я опубликовал материал «Резкий рост стоимости морских перевозок» канала Политэконом. В нем сообщалось, что стоимость морских контейнерных перевозок по маршруту Китай – Юго-Восточная Азия – Европа резко выросла. И рост составил не 10%, а 200 – 300 %!

Причем этот взлет цен состоялся за 3-4 месяца до того как судно Ever Given контейнерного перевозчика Evergreen (Вечнозеленый!), село на мель в Суэцком канале.

Не трудно представить, что произойдет с ценами после недельной пробки в Суэцком канале, когда все суда разом придут в порты назначения и теперь создадут пробки там. Куда они пойдут: вниз или вверх?

В европейских и российских портах уже сейчас наблюдается катастрофическая нехватка контейнеров. Мне пишут представители отечественного бизнеса, что в сложившейся ситуации стало крайне сложно, а порой и просто невозможно планировать логистику, затраты, продажи, производство, прибыль. Все это может привести к росту цен, сокращению продаж, увольнениям сотрудников.

Шторм цен не выгоден европейцам, китайцам, саудитам, России и лишь одна страна остается в стороне, в «тихой гавани». Это — США. Данный кризис обходит её, как бы стороной, из-за географического положения, так как логистика США не сильно зависит от Суэцкого канала. Ведь большой поток товаров из Китая, например, идет туда через Тихий океан.

В данной ситуации особенно важно звучат заголовки новостей: «Неожиданный поворот»: США разместят гиперзвуковые ракеты в Тихом океане, «Тихий океан забурлил на высшем уровне»: президент США Джо Байден и его команда решительно настроены на противостояние Пекину в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом свидетельствует активность, которую развил Вашингтон в последние дни.

Как я говорил ранее, в настоящий момент идёт сворачивание глобальной мировой экономики, но обрушаться она должна неравномерно.

Логистика в нашу страну по Тихому океану останется безопасной и дешевой и будет защищена штатовскими гиперзвуковыми ракетами.

Кстати, Египет никак не может объяснить произошедшую блокировку Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given (Evergreen). В истории были подобнее случаи – но они всегда решались за часы, а тут ушла почти неделя!

Может быть, дело египетских властей молчать о деталях событий, произошедших в Суэцком канале, и довериться «экспертам из Голландии», иначе, возможно, ещё какой-нибудь злоумышленник дернет стоп кран в пассажирском поезде, в него врежется другой как это произошло 26 марта 2021, опять могут пострадать и погибнуть сотни людей?

Но это ещё не всё.

Всё, что происходит в последнее время, словно гвозди вколачивает в гроб потребительского общества, которое Запад строил несколько десятилетий. Судя по всему, назад возврата уже не будет.

Вот ещё немного с ленты новостей…



Как говорится, пожар и пожар, бывает же! Восстанавливается, восстановится!

Так то оно так, но только пожар на японском заводе уже привёл к тому, что крупнейшие производители автомобилей начали останавливать свои производственные линии. Среди пострадавших такие автоконцерны как VW, Daimler, Ford, General Motors. Шведская (китайская) Volvo вообще объявила, что закроет свои заводы во II квартале 2021 года.

Оказывается, что эти самые «микроконтроллеры» – это однокристальные компьютеры для особых задач, например, для оконных регуляторов. Если отсутствует хотя бы один из этих микроконтроллеров, может остановиться весь автомобильный завод.

Именно это и происходит.

Интересно, что же следующее, после сгоревшего производства микросхем и застрявшего танкера?

Предлагаю всем внимательно следить за дальнейшими событиями и обсуждать их взаимосвязи. Пожалуйста, пишите ваши комментарии к моим постам, видео и статьям. Мне очень важны информация от вас и ваше мнение.