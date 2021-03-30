Существует известная тема, которую отчасти даже считают конспирологической: говорила или нет Маргарет Тэтчер фразу о том, что в условиях рыночной экономики в России рентабельно проживание всего лишь 15 миллионов человек. И некоторые думают, что если невозможно обнаружить английский первоисточник этого заявления «железной леди», то и тема сама собой закрывается… А на самом деле даже не важно – говорила эта дама что-то или нет. Тут хорошо задаться вопросом: а насколько основательно само по себе это утверждение, вне зависимости от его авторства? Это, конечно же, не заслуживало бы ни малейшего внимания и какого-либо обсуждения, если бы не одно «но»… А это самое «но» в том, что мы вне зависимости от того, говорила Тэтчер свою фразу или не говорила, почему-то с начала реформ постоянно вымираем, и наша численность все время, если можно так выразиться на языке реформаторов, - оптимизируется. Это случайность?





По поводу печальной, траурной демографии периода реформ со стороны власти и либерастов сказано много различной чепухи – о «демографическом переходе», о том, что мы стали ближе Западу, который тоже вымирает и т.д. Само обсуждение этой темы заслуживает отдельного материала, достаточно сказать, что российская демография имеет особенность принципиально отличающую ее от западной. Если для Запада характерна низкая рождаемость, высокая продолжительность жизни и низкая смертность, то для России – низкая рождаемость, низкая продолжительность жизни (начавшая опять снижаться) и высокая смертность. Этим Россия не похожа ни на Запад, ни на Африку. Она скорее похожа на зону боевых действий. Так в чем причина? Предположу, что причина в характере установившейся системы, в экономике трубы. Российское население – действительно стало ненужным, нерентабельным и с начала реформ идет непрерывный процесс утилизации бесполезной двуногой скотинки. Для трубы – столько народа не нужно. А то, что труба победила – это очевидно.





Я несколько раз делал подборки высказываний Путина по разным темам, например, о необходимости диверсификации экономики. Он об этом говорил каждый год, но результат – сами понимаете…





Вот, что Владимир Владимирович по этому поводу сказал сравнительно недавно.





28.06.2020 г. РИА Новости. «Еще многое предстоит сделать для диверсификации экономики России, но этот процесс уже идёт, заявил президент РФ Владимир Путин.





"У нас промышленность выросла недавно под 90%, а обрабатывающие отрасли — более чем в два раза. В этом смысле нам еще очень много нужно сделать для диверсификации экономики, но она происходит, она реально все-таки происходит", - заявил Путин в интервью для телеканала "Россия 1". Он упомянул также о нынешних высоких показателях экспорта российской сельхозпродукции. "Сказали бы кому-нибудь в начале 2000-х годов, что у нас будет экспорт под 25 миллиардов, никто бы не поверил. Мы заняли первое место в мире по экспорту пшеницы. Это просто реально достижение!", - сказал президент, добавив, что власти провели определенные действия по поддержке этого сектора экономики».

Это двукратное повторение «она происходит, она реально все-таки происходит» - создает впечатление, что Путине сам не очень верит в то, что говорит. К тому же он говорит о росте промышленности, обрабатывающих отраслей, а хвалится ростом экспорта пшеницы. А на каком фоне идет этот рост?

РБК пишет: «Покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года /снизилась до минимума с 2011 года по 12 из 24 основных продуктов питания (среди них — белый и ржаной хлеб, говядина, рыба, рис, яблоки, молоко, сливочное масло, черный чай и др.), следует из сентябрьского обзора Института «Центра развития» ВШЭ «Комментарии о государстве и бизнесе»». Это что такое напоминает? Тот самый прекрасный 19 век, в который нас хочет вернуть (если верить Пескову) российская власть. Тогда основным экспортным товаром тоже была пшеница и вовсе не от того, что это были излишки.

В блоге skaramanga_1972 говорится: «Думаю, что ни для кого из Вас не секрет, что основным товаром экспорта для Российской империи был хлеб. Но продавала его империя отнюдь не из-за сытости и благоденствия тех, кто этот хлеб выращивал - крестьян. Их недоедание, употребление в пищу различных суррогатов носило хронический характер, из года в год, невзирая на то урожайным он был или нет.

Лозунг "Недоедим, но вывезем" "приписывают" министру финансов Российской империи Вышнеградскому. Спорят, говорил он такое или нет. У Миронова ("Благосостояние населения и революции в имперской России: XVIII-начало ХХ века") прочитал, что это была такая шутка "юмора". Вышнеградский стремился решать проблемы финансовой стабилизации империи за счет сельского хозяйства, за счет интересов крестьянства, что привело, в конечном итоге, к голоду 1891-1892 годов. При этом сам Вышнеградский, естественно, не голодал...

Фрагмент № 1. "Россия - государство с... слабо развитой промышленностью и самым отсталым, плохо оборудованным земледелием. Для поддержания торгового баланса мы должны вывозить во что бы то ни стало, и до 90% всего вывоза составляют сельскохозяйственные продукты... наш народ вывозит не излишки, а часть собственного пропитания, т.е. недоедает..." (Источник: Труды местных комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности : 1-58. - Санкт-Петербург : тип. "Нар. польза", 1903-1904. - 58 т.; 26. Киевская губерния. - 1903. - XII, 1139 с)

Фрагмент № 2. "Недоедающая Россия не есть новость, установленная статистикой, а это исторический факт. Мы с глубоких времен голодаем и отдаем свой хлеб соседям потому, что кроме него других богатств не имеем..." (Источник: Труды местных комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности : 1-58. - Санкт-Петербург : тип. "Нар. польза", 1903-1904. - 58 т.; 26. Полтавская губерния. - 1903, стр. 807)

Ученый-химик А.Н.Энгельгардт: «Мы продаем хлеб за границу не от избытка... В человеке из интеллигентного класса такое сомнение понятно, потому что просто не верится, как это так люди живут, не евши. А между тем это действительно так. Не то, чтобы совсем не евши были, а недоедают, живут впроголодь, питаются всякой дрянью. Пшеницу, хорошую чистую рожь мы отправляем за границу, к немцам, которые не будут есть всякую дрянь... У нашего мужика-земледельца не хватает пшеничного хлеба на соску ребенку, пожует баба ржаную корку, что сама ест, положит в тряпку – соси». Материал с РБК от 22.06.2018 г.: «Ни для кого не секрет, что Россия экспортирует главным образом простые товары — нефть, газ, древесину, металлы, драгоценные камни, то есть сырье без дополнительной глубокой обработки. Подавляющее большинство сложных товаров экспортируется Россией в весьма небольших объемах.

Небольшие объемы продаж относительно сложных товаров указывают на то, что у российской экономики нет серьезных преимуществ в их изготовлении. Для их массового выпуска здесь не хватает технологического, управленческого, маркетингового и других ноу-хау, благодаря которым товары становятся достаточно надежными, функциональными, дешевыми и известными на мировом рынке. Россия не является технологически суверенным государством, таким как Германия, США или Япония».

А почему не хватает технологического, управленческого, маркетингового и других ноу-хау? Потому, что все это на фиг не нужно… Достаточно трубы и пшенички.

Материл с Иносми.Ру: «В своем интервью французской газете «La Croix» Доминик Фрухтер, экономист, отвечающий за Россию в международной страховой компании Coface, выражает мнение о том, что российские статистические данные, судя по всему, мало соответствуют реальной ситуации в стране. "По сути, амбиции российского государства заключаются в том, чтобы заменить импортируемую продукцию на местную. Однако единственный сектор, в котором это действительно срабатывает - это агробизнес , с оговоркой - семенной фонд в Россию поступает из-за границы. В остальном говорить о диверсификации совершенно не приходится", - утверждает собеседник издания. "В России накопилась большая технологическая отсталость. Страна остается очень зависимой от зарубежных технологий, в том числе для ввода в эксплуатацию нефтяных или газовых месторождений, расположенных в труднодоступных районах. У нее огромная и неуправляемая территория, где за пределами нескольких развитых центров отсутствует инфраструктура", - полагает эксперт».

То есть, даже труба в России не может функционировать без зарубежных технологий..

А как же путинская политика «импортозамещения»? Она дала плоды? Да конечно же – дала, как и все прекрасные путинские начинания и обещания. РБК 7.12.2020 г.: «За восемь лет с момента принятия стратегии импортозамещения в условиях действующего запрета на ввоз определенной продукции России не удалось достичь плановых показателей, следует из исследования национального рейтингового агентства (НРА), сообщает «Коммерсантъ»».

А теперь самое главное. Для построенной экономики трубы существующее количество граждан России – избыточно. Все математически просто. Цитат с сайта "Энергетика и промышленность России" (www.eprussia.ru) от 29.06.2020 г.: «Численность занятых работников в отраслях ТЭК не превышает 2,5 млн. человек, что составляет менее 4% от общей численности занятого населения России. Таким образом, относительно небольшая в масштабах страны численность работников обеспечивает громадный вклад в экономическую стабильность страны». Из 146 млн. населения страны для поддержания трубы нужно всего лишь 2,5 млн. Остальные (исключая, конечно, избранных господ и их охрану в виде Росгвардии) – зачем нужны? Для чего? Нерентабельны – люди, школы, больницы, деревни, города. И все идет в утиль. Сама структура такой экономики и политики – является нам приговором. Мы привыкли к сильным словам, уже не воспринимаем их. А в рамках существующей системы на просторах России только коса смерти будет сметать новые и новые жизни – и больше ничего. Русские – нерентабельны, русские – закрываются…