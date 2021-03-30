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Станислав Дробышевский: антропология митингов и ОМОНа

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Почему мы защищаем одних людей и нападаем на других? Что общего у митингов и эволюции человека? Почему мы боимся тех, кто не похож на нас? Если хотя бы раз за последние недели вы открывали новостную ленту, то почти наверняка задавались одним из этих вопросов. Мы отправились за ответами к Станиславу Дробышевскому: антропологу и рок-звезде современной науки. Среди прочего мы узнали: когда бояться полезно, как идеи равноправия могут превратиться в обратный расизм и стоит ли нам объединяться, когда угрозы вымирания нет?

Цитаты:

0:00 Три главных вопроса в этом выпуске

0:45 «Человеческий мозг замечателен тем, что он может придумать очень много всего». Простыми словами о том, какие бывают страхи

02:34 «Чем образованнее человек, тем меньше он боится». Почему нам не нравятся те, кто не похож на нас

06:43 «Десять процентов помогают им выживать». Почему охотники-собиратели боятся всего вокруг

08:07 «В идеале нужно жить как кроманьонцы 20 тысяч лет назад». Почему родители хотят запретить гаджеты, а политики — митинги

15:20 «Мы склонны к семейной структуре». Как мы выбираем друзей и врагов 20:49 «Они искренне считают себя обиженными». Black Lives Matter — это обратный расизм?

26:37 «Жизнь определяется не дискуссиями в интернете, а взаимодействием людей». Как возникает и как меняется понятие нормы в обществе

33:28 «От хорошей жизни такие мысли неизбежно возникают». Зачем нам объединяться, когда нет угрозы вымирания

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=unQjlo5HaG0&t=567s
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