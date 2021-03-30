Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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Зта система не в состоянии даже просто продать нефть без иностранных технологий. Не говоря уже о добыче.
Какие квантовые компьютеры ? Ещё в 2018 г. вице-премьер Ю. Борисов заявил , что Россия более не производит свою элементную базу .
«Мы даже отсутствуем в статистике мировой», – посетовал вице-премьер .
Или компьютер планируется цельнолитой ?
“В 1970 – 1980-е годы существовали только три страны с развитой электроникой: США, Япония и СССР. Но по многим направлениям советская электроника занимала передовые позиции”. Ж. Алфёров
Это было достижение древней развитой цивилизации. Нынешние же кроме тупой продажи ресурсов с низким переделом, а потом разворовывания полученных денег … Это верх их способностей и понимания о развитие государства.