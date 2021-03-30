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Россия создаёт квантовый суперкомпьютер. Это мощно!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uvb641POzi4
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 38567 23201
    Серый 35 мин. назад

      Зта система не в состоянии даже просто продать нефть без иностранных технологий. Не говоря уже о добыче.
      Какие квантовые компьютеры ? Ещё в 2018 г. вице-премьер Ю. Борисов заявил , что Россия более не производит свою элементную базу .
      «Мы даже отсутствуем в статистике мировой», – посетовал вице-премьер .
      Или компьютер планируется цельнолитой ?
      “В 1970 – 1980-е годы существовали только три страны с развитой электроникой: США, Япония и СССР. Но по многим направлениям советская электроника занимала передовые позиции”. Ж. Алфёров
      Это было достижение древней развитой цивилизации. Нынешние же кроме тупой продажи ресурсов с низким переделом, а потом разворовывания полученных денег … Это верх их способностей и понимания о развитие государства.

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