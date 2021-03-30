Россия полностью нейтрализовала группировку ВМС США в Средиземном море, закрепив свои позиции в Сирии. Шестой флот США в буквальном смысле оказался в тупике. Вашингтону нет никакого смысла держать свою армаду в регионе, но и вывести её янки не могут, чтобы не ударить в грязь лицом, подтвердив, что Средиземноморье осталось за Россией.

Об этом подписчикам одного из новостных YouTube -каналов сообщил военный эксперт Яков Кедми, оценив важность присутствия России в Сирийской арабской республике. По его словам, участие РФ в борьбе с международным терроризмом в САР помогло решить массу вопросов, как сугубо военного, так и геополитического характера. Во-первых, свои навыки в реальных боевых действиях обкатал почти весь лётный состав ВВС.

Во-вторых, Россия предельно эффективно использовала возможность испытать и продемонстрировать всему миру потенциал своей новейшей техники и оружия.

Ну и в-третьих, РФ значительно укрепила свои позиции в Средиземноморском регионе и, по факту, сделала бессмысленным нахождение здесь Шестого флота США. Российские военные базы в Хмеймиме и Тарусе, которые будут в ближайшем будущем только усиливаться и расширяться, полностью нейтрализуют группировку кораблей ВМС США в Средиземном море.

Ко всему прочему, Россия может решить и задачу куда более локального характера, в первую очередь защитив Сирию. Израиль в последнее время часто наносит удары по САР, используя истребители F -35, которые атакуют, не заходя в сирийское воздушное пространство. Российские ПВО уже «близко познакомились» с этим противником, и военные специалисты разработали эффективные методы противодействия.