Сто лет назад завершился Х съезд РКП(б). С его решениями историки связывают завершение периода военного коммунизма и начало новой экономической политики (НЭП) в Советской России. По мнению экспертов, НЭП позволил стране восстановить народное хозяйство, разрушенное Первой мировой и Гражданской войнами, но не решил проблему ускоренного развития экономики и обороноспособности, в связи с чем от этой политики отказались в конце 1920-х — начале 1930-х годов.

16 марта 1921 года был закрыт Х съезд РКП(б). Его участники приняли решение о замене продразвёрстки продналогом, завершившее эпоху военного коммунизма и давшее старт новой экономической политике в Советской России.

Военный коммунизм и Х съезд

Продовольственные проблемы в России возникли во время Первой мировой войны. На фоне двух революций и Гражданской войны они обострились. Начиная с 1918 года большевики пытались решать их, прибегая к политике военного коммунизма. Она предполагала установление продовольственной диктатуры со стороны государственных органов, запрет на свободную продажу хлеба и, самое главное, принуждение крестьян сдавать «излишки» продовольствия по фиксированным ценам.

С 1919 года в Советской России начала действовать система централизованного распределения по определённым территориям норм поставок продуктов государству, известная как продразвёрстка. При этом нормы сдачи продовольствия зачастую рассчитывались без учёта реальных возможностей крестьян, а денежные знаки, которыми рассчитывались за продукты, быстро обесценивались. Поэтому продразвёрстки часто превращались в силовые реквизиции, осуществляемые специальными продотрядами и органами местной власти, известными как комбеды (комитеты бедноты).

Ситуация особенно сильно обострилась в 1920—1921 годах. До этого крестьяне опасались, что победа белого движения приведёт к изъятию у них земли в пользу помещиков. Однако после того, как белая гвардия была разбита на Юге России, угроза исчезла, и крестьяне не видели смысла в продолжении политики военного коммунизма и продразвёрсток. Более того, протестные настроения проникли в армию и на флот, которые в значительной степени были укомплектованы выходцами из крестьян. В то же самое время большевикам по-прежнему были необходимы продукты для поддержки жителей городов, рабочих и военных. По России прокатилась волна антибольшевистских восстаний.

«Хозяйство находилось на нуле или близко к тому. Не хватало ни еды, ни руды, а если они и были в наличии, отсутствовала возможность подвезти их туда, где они были необходимы. Большевистские верхи начали осознавать, что они не могут управлять страной, которая больше не хочет жить, не имея средств к существованию и перспектив к улучшению ситуации», — рассказал в беседе с RT доцент РГГУ Александр Крушельницкий.

Ситуация максимально накалилась в начале марта 1921 года, когда восстали войска кронштадтского гарнизона и находившиеся в Кронштадте экипажи кораблей Балтийского флота. Большевики не смогли договориться с участниками Кронштадтского мятежа и бросили против них сохранившие лояльность власти воинские части.

Крестьяне сдают зерно по продразверстке на ссыпном пункте железнодорожной станции Макугино РИА Новости

Социально-экономическое положение в стране стало одной из центральных тем на Х съезде РКП(б), открывшемся 8 марта 1921 года в Москве. После обсуждения проблем партийного строительства, агитации и развития профсоюзов, участники съезда перешли к продовольственной политике. С докладом по данному вопросу выступил Владимир Ленин. Он подчеркнул, что положение крестьян стало крайне тяжёлым, и дал понять, что «только соглашение с крестьянством может спасти социалистическую революцию в России». В связи с этим он призвал заменить продразвёрстку менее обременительным продналогом и разрешить свободный обмен излишков продовольствия в пределах «местного хозяйственного оборота».

Кроме того, участники Х съезда подвергли критике деятельность продотрядов, а также признали целесообразность проведения денежной реформы и восстановления полноценной внешнеэкономической деятельности. Предложения Ленина были официально поддержаны.

«Следует отметить, что единогласной поддержки новой экономической политики среди большевиков изначально не было. В частности, против неё выступал Лев Троцкий. Но Ленин смог настоять на своём», — подчеркнул профессор МПГУ Василий Цветков.

В.И. Ленин, К.Е. Ворошилов, Л.Д. Троцкий и другие среди делегатов Х партсъезда РКП(б), вернувшихся после подавления Кронштадтского восстания. © Wikimedia

Съезд завершился 16 марта 1921 года. Сразу после его окончания исполнительные органы власти приступили к реализации конкретных мер, направленных на изменение экономической политики в стране.

«Необходимо было дать людям надежду и подкрепить её реальными изменениями к лучшему», — подчеркнул Александр Крушельницкий.

Новая экономическая политика

Исполняя решения Х съезда, ВЦИК 21 марта 1921 года принял декрет «О замене продовольственной и сырьевой развёрстки натуральным налогом». Документ официально прекратил действие продразвёрстки, ввёл прогрессивный натуральный налог, отменил круговую имущественную ответственность в сёлах, заменив её индивидуальной, а также — разрешил крестьянам свободно использовать запасы продовольствия и фуража «для улучшения и укрепления своего хозяйства».

По словам доцента исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Юрия Щетинова, переход к новой экономической политике осуществлялся постепенно.

В мае 1921 года Совнарком провёл частичную денационализацию малых предприятий и запустил процесс децентрализации производства. В губерниях, выполнивших продразвёрстку за прошлый год, была разрешена торговля сельхозпродукцией и другими товарами.

В августе советское правительство с целью обеспечения рентабельности производства перевело на хозрасчёт большую часть крупных государственных предприятий. Фабрики и заводы получили право продавать свою продукцию по самостоятельно установленным ценам, а также создавать тресты и синдикаты. Менее чем за полтора года 90% крупных промышленных предприятий объединились в 421 трест. На предприятиях при этом восстанавливалась денежная оплата труда.

Частные лица, кооперативы и артели могли брать в аренду госпредприятия. А бывшие владельцы нефункционировавших национализированных предприятий получили возможность вернуть их в собственность.

В 1922 году ВЦИК ввёл официальные правовые гарантии для частных собственников, а крестьяне получили возможность использовать наёмный труд и брать в краткосрочную аренду дополнительные земельные наделы.

Золотой червонец 1923 года, получивший название «Сеятель» © Wikimedia/ Антон Фёдорович Васютинский

Ещё одним важным экономическим новшеством стала проведённая в 1922—1924 годах денежная реформа. В её рамках в обращение была введена твёрдая валюта — приравненные к десятирублёвым золотым монетам царской чеканки червонцы. Их эмиссия производилась исходя из роста производства и торговли. Новые денежные знаки обеспечивались драгоценными металлами и иностранной валютой.

Кроме того, в рамках реализации новой экономической политики было разрешено создавать коммерческие банки и акционерные общества. В стране возродилась широкая сеть торговых предприятий и ярмарок, появились товарные биржи. Доля частной торговли в розничном товарообороте достигала по разным оценкам от 40 до 80%.

Как отмечают историки, НЭП начал менять социальную структуру общества. Согласно данным переписи населения 1926 года, представители «несельскохозяйственной буржуазии» и члены их семей составили около 1,6% жителей СССР или около 2,34 млн человек. В сёлах формировалась прослойка зажиточных крестьян.

В 1920-е годы уровень промышленного развития Советского Союза стал приближаться к тому, который существовал в России до Первой мировой войны.

«НЭП оказал сильное влияние на советское общество в целом. Это был глоток свободы. Оживилась старая интеллигенция, начали издаваться различные журналы», — отметил Юрий Щетинов.

Картина «Нэпманы». Художник В. В. Лебедев, 1926 год, Русский музей (Санкт-Петербург)

Валовая продукция сельского хозяйства в 1921—1927 годах выросла почти вдвое, был устранён продовольственный дефицит. По словам Александра Крушельницкого, несмотря на позитивную динамику в промышленности и сельском хозяйстве, целый ряд социально-экономических проблем НЭП устранить не смог.

Как отмечают историки, расцвет частной торговли вызывал раздражение у многих рядовых участников Октябрьской революции и Гражданской войны. А попытки властей повысить цены на промышленную продукцию, продаваемую сельхозпроизводителям, привели к всплеску недовольства среди крестьян. Кроме того, НЭП не мог решить задачу качественного рывка в индустриальном развитии страны. Поэтому в конце 1920-х годов советское руководство начало от него постепенно отказываться, а в 1931 году — запретило частную торговлю. СССР полностью перешёл к политике индустриализации и коллективизации.

«Продолжать политику НЭПа — означало обрекать себя на длительный, эволюционный путь развития. Часть партийного руководства считала, что за это время внешние силы могут съесть СССР в стремлении завладеть ресурсами, которыми тот обладал. Перевооружать армию и развивать военную экономику в условиях НЭПа было провальной идеей», — резюмировал Александр Крушельницкий.

Обложка: Торговки продают колбасу на Сухаревском рынке. НЭП. Фото РИА Новости