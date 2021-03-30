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Манипуляция сознанием. Учение Антонио Грамши.

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Манипуляции сознанием. (Учение о гегемонии Антонио Грамши. Роль интеллигенции в подрыве гегемонии.)

 Уче­ние Грам­ши бы­ло по­ложе­но в ос­но­ву всей гран­ди­оз­ной кам­па­нии по ма­нипу­ляции соз­на­ни­ем на­селе­ния СССР для про­веде­ния «ре­волю­ции свер­ху».

Ан­то­нио Грам­ши, ос­но­ватель и те­оре­тик Италь­ян­ской ком­му­нис­ти­чес­кой пар­тии, де­путат пар­ла­мен­та, был арес­то­ван фа­шис­та­ми в 1926 г., зак­лю­чен в тюрь­му, ос­во­бож­ден со­вер­шенно боль­ным по ам­нистии 1934 г. и умер в 1937 г. В на­чале 1929 г. ему раз­ре­шили в тюрь­ме пи­сать, и он на­чал свой ог­ромный труд «Тю­рем­ные тет­ра­ди». Опуб­ли­кован он был впер­вые в Ита­лии в 1948-1951 гг., в 1975 г. выш­ло че­тырех­томное на­уч­но-кри­тичес­кое из­да­ние с ком­мента­ри­ями. С тех пор пе­ре­из­да­ния на всех язы­ках, кро­ме рус­ско­го, сле­ду­ют од­но за дру­гим, а ис­сле­дова­тель­ская ли­тера­тура, пос­вя­щен­ная это­му тру­ду, не­обоз­ри­ма — ты­сячи книг и ста­тей. На рус­ском язы­ке выш­ла при­мер­но чет­верть «Тю­рем­ных тет­ра­дей», а с на­чала 70-х го­дов, ког­да на всех па­рах пош­ла скры­тая под­го­тов­ка к пе­рес­трой­ке, на имя Грам­ши иде­оло­ги КПСС на­ложи­ли пол­ный зап­рет (хо­тя су­дя по кос­венным приз­на­кам мож­но ска­зать, что са­мими иде­оло­гами пе­рес­трой­ки ра­боты Грам­ши уси­лен­но изу­чались).

По­водом (со­вер­шенно на­думан­ным) для изъ­ятия Грам­ши из обо­рота слу­жили его яко­бы глу­бокие рас­хожде­ния с Ле­ниным. На де­ле при­чина, ви­димо, в том, что уче­ние Грам­ши бы­ло по­ложе­но в ос­но­ву всей гран­ди­оз­ной кам­па­нии по ма­нипу­ляции соз­на­ни­ем на­селе­ния СССР для про­веде­ния «ре­волю­ции свер­ху».

Один из клю­чевых раз­де­лов тру­да Грам­ши — уче­ние о ге­гемо­нии. Это — часть об­щей те­ории ре­волю­ции как сло­ма го­сударс­тва и пе­рехо­да к но­вому со­ци­аль­но-по­лити­чес­ко­му по­ряд­ку. Вот, крат­ко, суть уче­ния, пря­мо ка­са­юща­яся на­шей проб­ле­мы.

Сог­ласно Грам­ши, власть гос­подс­тву­юще­го клас­са дер­жится не толь­ко на на­силии, но и на сог­ла­сии. Ме­ханизм влас­ти — не толь­ко при­нуж­де­ние, но и убеж­де­ние. Ов­ла­дение собс­твен­ностью как эко­номи­чес­кая ос­но­ва влас­ти не­дос­та­точ­но — гос­подс­тво собс­твен­ни­ков тем са­мым ав­то­мати­чес­ки не га­ран­ти­ру­ет­ся и ста­биль­ная власть не обес­пе­чива­ет­ся.

Та­ким об­ра­зом, го­сударс­тво, ка­кой бы класс ни был гос­подс­тву­ющим, сто­ит на двух ки­тах — си­ле и сог­ла­сии. По­ложе­ние, при ко­тором дос­тигнут дос­та­точ­ный уро­вень сог­ла­сия, Грам­ши на­зыва­ет ге­гемо­ни­ей. Ге­гемо­ния — не зас­тывшее, од­нажды дос­тигну­тое сос­то­яние, а тон­кий и ди­намич­ный, неп­ре­рыв­ный про­цесс. При этом «го­сударс­тво яв­ля­ет­ся ге­гемо­ни­ей, об­ле­чен­ной в бро­ню при­нуж­де­ния». Ины­ми сло­вами, при­нуж­де­ние — лишь бро­ня го­раз­до бо­лее зна­читель­но­го со­дер­жа­ния. Бо­лее то­го, ге­гемо­ния пред­по­лага­ет не прос­то сог­ла­сие, но бла­гоже­латель­ное (ак­тивное) сог­ла­сие, при ко­тором граж­да­не же­ла­ют то­го, что тре­бу­ет­ся гос­подс­тву­юще­му клас­су. Грам­ши да­ет та­кое оп­ре­деле­ние: «Го­сударс­тво — это вся со­вокуп­ность прак­ти­чес­кой и те­оре­тичес­кой де­ятель­нос­ти, пос­редс­твом ко­торой гос­подс­тву­ющий класс оп­равды­ва­ет и удер­жи­ва­ет свое гос­подс­тво, до­бива­ясь при этом ак­тивно­го сог­ла­сия ру­ково­димых».

Ес­ли глав­ная си­ла го­сударс­тва и ос­но­ва влас­ти гос­подс­тву­юще­го клас­са — ге­гемо­ния, то воп­рос ста­биль­нос­ти по­лити­чес­ко­го по­ряд­ка и, нап­ро­тив, ус­ло­вия его сло­ма (ре­волю­ции) сво­дят­ся к воп­ро­су о том, как дос­ти­га­ет­ся или под­ры­ва­ет­ся ге­гемо­ния. Кто в этом про­цес­се яв­ля­ет­ся глав­ным аген­том? Ка­ковы «тех­но­логии» про­цес­са?

По Грам­ши, и ус­та­нов­ле­ние, и под­рыв ге­гемо­нии — «мо­леку­ляр­ный» про­цесс. Он про­тека­ет не как стол­кно­вение клас­со­вых сил (Грам­ши от­ри­цал та­кие ме­ханис­ти­чес­кие ана­логии, ко­торы­ми по­лон вуль­гар­ный ис­то­ричес­кий ма­тери­ализм), а как не­види­мое, ма­лыми пор­ци­ями, из­ме­нение мне­ний и нас­тро­ений в соз­на­нии каж­до­го че­лове­ка. Ге­гемо­ния опи­ра­ет­ся на «куль­тур­ное яд­ро» об­щес­тва, ко­торое вклю­ча­ет в се­бя со­вокуп­ность пред­став­ле­ний о ми­ре и че­лове­ке, о Доб­ре и Зле, прек­расном и от­вра­титель­ном, мно­жес­тво сим­во­лов и об­ра­зов, тра­диций и пред­рассуд­ков, зна­ний и опы­та мно­гих ве­ков. По­ка это яд­ро ста­биль­но, в об­щес­тве име­ет­ся «ус­той­чи­вая кол­лектив­ная во­ля», нап­равлен­ная на сох­ра­нение су­щес­тву­юще­го по­ряд­ка. Под­рыв это­го «куль­тур­но­го яд­ра» и раз­ру­шение этой кол­лектив­ной во­ли — ус­ло­вие ре­волю­ции. Соз­да­ние это­го ус­ло­вия — «мо­леку­ляр­ная» аг­рессия в куль­тур­ное яд­ро. Это — не из­ре­чение не­кой ис­ти­ны, ко­торая со­вер­ши­ла бы пе­рево­рот в соз­на­нии, ка­кое-то оза­рение. Это «ог­ромное ко­личес­тво книг, бро­шюр, жур­наль­ных и га­зет­ных ста­тей, раз­го­воров и спо­ров, ко­торые без кон­ца пов­то­ря­ют­ся и в сво­ей ги­гант­ской со­вокуп­ности об­ра­зу­ют то дли­тель­ное уси­лие, из ко­торо­го рож­да­ет­ся кол­лектив­ная во­ля оп­ре­делен­ной сте­пени од­но­род­ности, той сте­пени, ко­торая не­об­хо­дима, что­бы по­лучи­лось дей­ствие, ко­ор­ди­ниро­ван­ное и од­новре­мен­ное во вре­мени и ге­ог­ра­фичес­ком прос­транс­тве»35.

Мы пом­ним, как та­кое дли­тель­ное ги­гант­ское уси­лие соз­да­вала иде­оло­гичес­кая ма­шина КПСС в хо­де пе­рес­трой­ки, преж­де чем в соз­на­нии «сов­ка» бы­ло окон­ча­тель­но сло­мано куль­тур­ное яд­ро со­вет­ско­го об­щес­тва и ус­та­нов­ле­на, хо­тя бы на ко­рот­кий срок, ге­гемо­ния «при­вати­зато­ров». Вся эта «ре­волю­ция свер­ху» (по тер­ми­ноло­гии Грам­ши «пас­сивная ре­волю­ция») бы­ла в точ­ности спро­ек­ти­рова­на в со­от­ветс­твии с уче­ни­ем о ге­гемо­нии и мо­леку­ляр­ной аг­рессии в куль­тур­ное яд­ро. Со­вет­ник Ель­ци­на фи­лософ А.И.Ра­китов от­кро­вен­но пи­шет в ака­деми­чес­ком жур­на­ле: «Тран­сфор­ма­ция рос­сий­ско­го рын­ка в ры­нок сов­ре­мен­но­го ка­пита­лиз­ма тре­бова­ла но­вой ци­вили­зации, но­вой об­щес­твен­ной ор­га­низа­ции, а сле­дова­тель­но, и ра­дикаль­ных из­ме­нений в яд­ре на­шей куль­ту­ры».

На что в куль­тур­ном яд­ре на­до преж­де все­го воз­дей­ство­вать для ус­та­нов­ле­ния (или под­ры­ва) ге­гемо­нии? Вов­се не на те­ории про­тив­ни­ка, го­ворит Грам­ши. На­до воз­дей­ство­вать на обы­ден­ное соз­на­ние, пов­седнев­ные, «ма­лень­кие» мыс­ли сред­не­го че­лове­ка. И са­мый эф­фектив­ный спо­соб воз­дей­ствия — не­ус­танное пов­то­рение од­них и тех же ут­вер­жде­ний, что­бы к ним при­вык­ли и ста­ли при­нимать не ра­зумом, а на ве­ру. «Мас­сы как та­ковые, — пи­шет Грам­ши — не мо­гут ус­ва­ивать фи­лосо­фию ина­че, как ве­ру». И он об­ра­щал вни­мание на цер­ковь, ко­торая под­держи­ва­ет ре­лиги­оз­ные убеж­де­ния пос­редс­твом неп­рестан­но­го пов­то­рения мо­литв и об­ря­дов.

Сам Грам­ши прек­расно от­да­вал се­бе от­чет, что за обы­ден­ное соз­на­ние дол­жны бо­роть­ся как си­лы, за­щища­ющие свою ге­гемо­нию, так и ре­волю­ци­он­ные си­лы. И те, и дру­гие име­ют шанс на ус­пех, ибо куль­тур­ное яд­ро и обы­ден­ное соз­на­ние не толь­ко кон­серва­тив­ны, но и из­менчи­вы. Та часть обы­ден­но­го соз­на­ния, ко­торую Грам­ши наз­вал «здра­вый смысл» (сти­хий­ная фи­лосо­фия тру­дящих­ся), от­кры­та для вос­при­ятия ком­му­нис­ти­чес­ких идей. Здесь — ис­точник «ос­во­боди­тель­ной ге­гемо­нии». Ес­ли же речь идет о бур­жу­азии, стре­мящей­ся сох­ра­нить или ус­та­новить свою ге­гемо­нию, то ей важ­но этот здра­вый смысл ней­тра­лизо­вать или по­дав­лять, внед­ряя в соз­на­ние фан­тасти­чес­кие ми­фы.

Кто же глав­ное дей­ству­ющее ли­цо в ус­та­нов­ле­нии или под­ры­ве ге­гемо­нии? От­вет Грам­ши од­нозна­чен: ин­телли­ген­ция. И здесь он раз­ви­ва­ет це­лую гла­ву о су­ти ин­телли­ген­ции, ее за­рож­де­нии, ро­ли в об­щес­тве и от­но­шении с властью. Глав­ная об­щес­твен­ная фун­кция ин­телли­ген­ции — не про­фес­си­ональ­ная (ин­же­нер, уче­ный, свя­щен­ник и т.д.). Как осо­бая со­ци­аль­ная груп­па, ин­телли­ген­ция за­роди­лась имен­но в сов­ре­мен­ном об­щес­тве, ког­да воз­никла пот­ребность в ус­та­нов­ле­нии ге­гемо­нии че­рез иде­оло­гию. Имен­но соз­да­ние и рас­простра­нение иде­оло­гий, ус­та­нов­ле­ние или под­рыв ге­гемо­нии то­го или ино­го клас­са — глав­ный смысл су­щес­тво­вания ин­телли­ген­ции.

Про­давая свой труд, ин­телли­ген­ция тя­нет­ся ту­да, где день­ги. Грам­ши пи­шет: «Ин­телли­ген­ты слу­жат „при­каз­чи­ками“ гос­подс­тву­ющей груп­пы, ис­поль­зу­емы­ми для осу­щест­вле­ния фун­кций, под­чи­нен­ных за­дачам со­ци­аль­ной ге­гемо­нии и по­лити­чес­ко­го уп­равле­ния». Прав­да, всег­да в об­щес­тве ос­та­ет­ся часть ин­телли­ген­ции, ко­торую Грам­ши на­зыва­ет «тра­дици­он­ной» — та ин­телли­ген­ция, ко­торая слу­жила груп­пе, ут­ра­тив­шей ге­гемо­нию, но не сме­нила зна­мя. Обыч­но но­вая по­лучив­шая ге­гемо­нию груп­па ста­ра­ет­ся ее при­ручить. Кро­ме то­го, об­щес­твен­ные дви­жения, соз­ре­ва­ющие для борь­бы за свою ге­гемо­нию, по­рож­да­ют собс­твен­ную ин­телли­ген­цию, ко­торая и ста­новит­ся глав­ным аген­том по воз­дей­ствию на куль­тур­ное яд­ро и за­во­ева­нию ге­гемо­нии.

Это — очень ко­рот­кое и уп­ро­щен­ное из­ло­жение не­кото­рых пун­ктов уче­ния Грам­ши. Ду­маю, уже из это­го из­ло­жения вид­но, нас­коль­ко пло­дот­ворной и об­ширной яв­ля­ет­ся эта кон­цепция. Грам­ши был од­ним из тех, кто за­ложил ос­но­вы но­вого об­щес­тво­веде­ния, пре­одо­лев­ше­го ис­тмат (в его и мар­ксист­ской, и ли­бераль­ной вер­сии). Не­даром его имя на­зыва­ют в од­ном ря­ду с име­нами М.Бах­ти­на в куль­ту­роло­гии, М.Фу­ко и дру­гих но­вато­ров в фи­лосо­фии. Грам­ши — один из пер­вых фи­лосо­фов, ко­торые по­чувс­тво­вали но­вую на­уч­ную кар­ти­ну ми­ра и пе­ренес­ли ее глав­ный дух в на­уку об об­щес­тве.

При­веду нес­коль­ко при­меров тех об­щес­твен­ных про­цес­сов, ны­неш­нее изу­чение ко­торых по­каза­ло, что они про­тека­ли в со­от­ветс­твии с уче­ни­ем Грам­ши о ге­гемо­нии (в ос­новном они взя­ты из аме­рикан­ских дис­серта­ций). О пе­рес­трой­ке по­гово­рим поз­же.

По­жалуй, са­мое круп­ное под­твержде­ние вер­ности те­ории Грам­ши — ус­пешная стра­тегия пар­тии Ин­дий­ский на­ци­ональ­ный кон­гресс по не­насиль­ствен­но­му ос­во­бож­де­нию Ин­дии от ко­лони­аль­ной за­виси­мос­ти. Мно­жес­твом «ма­лых дел и слов» пар­тия за­во­ева­ла проч­ную куль­тур­ную ге­гемо­нию в мас­се на­селе­ния. Ко­лони­аль­ная ад­ми­нис­тра­ция и про­ан­глий­ская эли­та бы­ли бес­силь­ны что-ли­бо про­тиво­пос­та­вить — они ут­ра­тили не­об­хо­димый ми­нимум сог­ла­сия масс на под­держа­ние преж­не­го по­ряд­ка.

Дру­гая блес­тя­щая и соз­на­тель­но раз­ра­ботан­ная «опе­рация» — мир­ный пе­реход Ис­па­нии пос­ле смер­ти Фран­ко от то­тали­тар­но­го и зак­ры­того об­щес­тва к ли­бераль­ной ры­ноч­ной эко­номи­ке, фе­дера­тив­но­му ус­трой­ству и де­мок­ра­тии за­пад­но­го ти­па. Кри­зис ге­гемо­нии фран­кист­ской эли­ты был раз­ре­шен пос­редс­твом се­рии пак­тов с пре­тен­ду­ющей на ге­гемо­нию ле­вой оп­по­зици­ей. В ре­зуль­та­те этих пак­тов и ком­про­мис­сов ле­вые бы­ли «при­няты в эли­ту», а фран­кисты сме­нили оди­оз­ную ок­раску и фра­зе­оло­гию, ста­ли «де­мок­ра­тами». Ле­вые же смог­ли «уго­ворить» мас­сы по­тер­петь, от­ка­зать­ся от сво­их со­ци­аль­ных тре­бова­ний — пра­вые это­го бы не смог­ли.

Опи­ра­ясь на те­орию Грам­ши, куль­ту­роло­ги объ­яс­ня­ют роль ве­щи («шир­потре­ба») в ус­та­нов­ле­нии и под­держа­нии ге­гемо­нии бур­жу­азии в за­пад­ном об­щес­тве. Ве­щи (ма­тери­аль­ная куль­ту­ра) соз­да­ют ок­ру­жа­ющую сре­ду, в ко­торой жи­вет сред­ний че­ловек. Они не­сут «со­об­ще­ния», ока­зыва­ющие мощ­ное воз­дей­ствие на обы­ден­ное соз­на­ние. Ес­ли же ве­щи про­ек­ти­ру­ют­ся с уче­том этой их фун­кции как «зна­ков» («ин­форма­ци­он­ных сис­тем из сим­во­лов»), то в си­лу ог­ромных мас­шта­бов и раз­но­об­ра­зия их по­тока они мо­гут стать ре­ша­ющей си­лой в фор­ми­рова­нии обы­ден­но­го соз­на­ния. Имен­но ди­зайн шир­потре­ба (осо­бое мес­то в нем за­нима­ет ав­то­мобиль) стал в США глав­ным ме­ханиз­мом внед­ре­ния в соз­на­ние куль­тур­ных цен­ностей (соз­да­ния и сох­ра­нения «куль­тур­но­го яд­ра»). Спе­ци­алис­ты осо­бо от­ме­ча­ют спо­соб­ность это­го ме­ханиз­ма к эф­фектив­ной «стан­дарти­зации и сег­мента­ции» об­щес­тва.

Стан­дарти­зация и сег­мента­ция — важ­ное ус­ло­вие ге­гемо­нии в граж­дан­ском об­щес­тве, где тре­бу­ет­ся сох­ра­нять «ато­миза­цию», ин­ди­виду­али­зацию лю­дей. Но в то же вре­мя на­до со­еди­нять «сег­менты» свя­зями, не при­водя­щими к ор­га­ничес­ко­му единс­тву — бе­зопас­ны­ми для ге­гемо­нии. Как по­каза­ли ис­сле­дова­ния по ме­тодо­логии Грам­ши, эф­фектив­ным средс­твом для это­го стал в США спорт. Он по­рож­дал та­кие сим­во­лы и об­ра­зы, ко­торые свя­зыва­ли мяг­ки­ми, ни к ка­кому со­ци­аль­но­му единс­тву не ве­дущи­ми свя­зями са­мые раз­ные сег­менты об­щес­тва — от нег­ри­тян­ско­го дна до бур­жу­аз­ной эли­ты. Спорт соз­да­вал осо­бый срез об­щей мас­со­вой куль­ту­ры и обы­ден­но­го соз­на­ния.

Очень ин­те­рес­ны ис­сле­дова­ния от­дель­ных бо­лее час­тных слу­ча­ев, ког­да про­тивос­то­ящие си­лы соз­на­тель­но пла­ниро­вали свою кам­па­нию как борь­бу за ге­гемо­нию в об­щес­твен­ном соз­на­нии по кон­крет­но­му воп­ро­су. Так бы­ло, нап­ри­мер, в кам­па­нии Тэт­чер по при­вати­зации в 1984-1985 гг. Ан­глий­ские проф­со­юзы, про­тиво­дей­ству­ющие при­вати­зации, пы­тались скло­нить на свою сто­рону об­щес­твен­ное мне­ние, но про­иг­ра­ли со­рев­но­вание за ге­гемо­нию. В об­щем, ан­гли­чане да­ли сог­ла­сие на при­вати­зацию и от­шатну­лись от тэт­че­риз­ма толь­ко тог­да, ког­да ис­пы­тали ее пос­ледс­твия на сво­ей шку­ре.

Я ду­маю, се­год­ня мож­но го­ворить о тра­гедии Грам­ши. Поч­ти все из его ге­ни­аль­ных мыс­лей и пре­дуп­режде­ний, с ко­торы­ми он об­ра­щал­ся к то­вари­щам ра­ди то­го, что­бы на­учить­ся мо­били­зовать здра­вый смысл лю­дей, под­нять мас­сы тру­дящих­ся до уров­ня ин­телли­ген­ции, мо­били­зовать их спо­соб­ности к за­во­ева­нию «ос­во­боди­тель­ной ге­гемо­нии» — поч­ти все бы­ло изу­чено и ис­поль­зо­вано про­тив­ни­ком в со­вер­шенно про­тиво­полож­ных це­лях. Для по­дав­ле­ния здра­вого смыс­ла, для при­ниже­ния че­лове­ка, для эф­фектив­ной ма­нипу­ляции его соз­на­ни­ем, для уси­ления ге­гемо­нии гос­подс­тву­юще­го мень­шинс­тва. Вер­ши­ной этой «ра­боты по Грам­ши» бы­ла, ко­неч­но, пе­рес­трой­ка в СССР.

"Манипуляция сознанием"

Сергей Кара-Мурза

 

Источник: http://www.kara-murza.ru/books/manipul/manipul_content.htm
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