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Как наши Президенты дарят земли и воды?

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Источник: https://youtu.be/tFU7mRdukEE
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 38288 33630
    Вячеслав 28 мин. назад

      Подобные решения должны решаться на всенародном референдуме… Но при нынешней власти этот механизм просто невозможно “запустить”…

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