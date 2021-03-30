Главная » Видео, История, Мировоззрение, Политика

“Информационная война вынуждает рассекречивать архивы Великой Отечественной”.Е.Спицын.Радио Спутник

70 1

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WCFdQFRK7LM
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Информационная война — взгляд Антимайдана
Информационная война — это тоже война на поражение
Целями информационной войны становятся самые болевые точки России
Лисовский Ю.А., Самарин А.Н. Украина и Крым сквозь дым информационной войны
Информационная война. Кавказский фронт
Глобальная политика – война смыслов
Сирия, ИГИЛ, последние новости 19 февраля 2016
Военная доктрина России и гибридные нетрадиционные войны США
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 38296 33638
    Вячеслав 22 мин. назад

      У одних – свои архивы, у других – тоже свои… И гарантия того, что во всех архивах отражается только правда?

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
    Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru