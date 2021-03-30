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Африканские похождения

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Механизированная колонна российских ЧВКшников зашедшая с территории Судана в ЦАР, где российские военные и ЧВКшники помогают обучать местных военных и спецназ, а также помогают правительственным войскам в отражении попыток местных повстанцев захватывать относительно крупные города.





















Плюс из Ливии.
На видео https://www.facebook.com/watch/live/?v=469009780967892&ref=watch_permalink с учений ЛНА, которые посетил Хафтар, были отмечены российские "Тигры".



Также на учениях отметились бомбардировщики Су-24, которые летом прошлого года помогли остановить турецкое наступление на Киренаику, в том числе путем нанесения ударов по турецким ЗРК и системам РЭБ.




В условиях слабой ПВО у ПНС Ливии и турок, машина оказалась в Ливии более чем актуальной. При отсутствии турецких F-16, главной угрозой для нее были модернизированные турецкие ЗРК "Хок" и старые советские С-125.


Хафтар на учениях.


Схема учений.


Поставленный в свое время Хафтару Т-62М. В Сирии такие машины со складов длительного хранения получал 5-й штурмовой корпус, правда система защиты в Сирии была попроще, тут все-таки с ДЗ получше.

И еще на тему Ливии.
Опубликовано "Серой зоной".


"Частник".


Известный и хорошо примелькавшийся бронеавтомобиль, светившийся под Триполи и при отступлении от Бани-Валида к авиабазе Аль-Джуфра. Чей танк – ЧВКшников или ливийцев, не уточняют. Где-то рядом притаился "Панцирь" на шасси "Камаза".

И еще из африканских дел.



В Мозамбике (где также светились российские ЧВКшники + заключено правительственное соглашение с РФ о заходе кораблей ВМС РФ в порты Мозамбика), боевики местного вилаята ИГИЛ разграбили еще один город.
Сообщается, что Португалия отправит в Мозамбик контингент парашютистов для борьбы с расширениям ИГИЛ в этой стране.
Активизация европейцев связана с тем, что в результате роста нападений боевиков ИГИЛ, французская ТНК Total была вынуждена остановить свой СПГ-проект в Мозамбике. Помимо российских ЧВКшников, в Мозамбике работают ЧВК из ЮАР.
Видео с местными игилоидами https://twitter.com/SimNasr/status/1376636509080715264
С начала активной кампании ИГИЛ в этой стране, было убито уже почти 3000 человек и до 700 000 стали беженцами.
Внезапно, если не бороться с заразой в самом начале, она начинает распространяться, развиваясь за счет пораженных частей государственного организма. Сам Мозамбик с задачей ликвидации вилаята ИГИЛ на своей территории очевидно не справляется.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6666862.html
Метки: авиация, Африка, война в ливии, Ливия, лнр, судан, фотографии, хафтар, царь, ЧВК
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