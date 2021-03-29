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Суэцкий кризис завершается

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Комичная история с контейнеровозом Ever Given завершается. Судно сняли с мели начали буксировать по каналу.
Также сегодня начались работы по разгрузке канал от скопившихся судов, лоцманы приступили к работе. Для расчистки образовавшейся пробки потребуется 4-5 дней.
Египетские власти назвали официальной причиной произошедшего казуса, который стоил миллиарды долларов, плохие погодные условия, трудности с навигацией и ошибки капитана судна. Вероятность каких-либо злокозненных действий приведших к блокировке канала официальный Каир отметает.
В целом, апокалиптические сценарии на тему краха мировой торговли и близко не сбылись, так – временный локальный кризис + терриконы мемов. Как шутят по этому поводу, после угрозы разгружать Ever Green прямо на месте, египтяне удвоили усилия по снятию с мели.
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Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6664577.html
Метки: ever given, Африка, Египет, суэцкий канал
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