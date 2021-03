Комичная история с контейнеровозом Ever Given завершается. Судно сняли с мели начали буксировать по каналу.Также сегодня начались работы по разгрузке канал от скопившихся судов, лоцманы приступили к работе. Для расчистки образовавшейся пробки потребуется 4-5 дней.Египетские власти назвали официальной причиной произошедшего казуса, который стоил миллиарды долларов, плохие погодные условия, трудности с навигацией и ошибки капитана судна. Вероятность каких-либо злокозненных действий приведших к блокировке канала официальный Каир отметает.В целом, апокалиптические сценарии на тему краха мировой торговли и близко не сбылись, так – временный локальный кризис + терриконы мемов. Как шутят по этому поводу, после угрозы разгружать Ever Green прямо на месте, египтяне удвоили усилия по снятию с мели.