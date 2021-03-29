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Символ протеста

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Вступай в Сопротивление!  Всего за 490 рублей.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6663286.html
Метки: идиоты, одежда, юмор
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 2976 2512
    Андрей Попов 21 мин. назад

      Это от негритянских банд пошло, условные знаки: кросовки и шнурки, теперь вот носки. Банда не в смысле которая грабит, а которая контролирует определённый негритянский район. Типа как в детстве: чё ты делаешь в нашем дворе или в нашей песочнице. Тяжёлое наследие древних человекообразных предков: инстинкт контроля охотничьей территории.

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