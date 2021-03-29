Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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Это от негритянских банд пошло, условные знаки: кросовки и шнурки, теперь вот носки. Банда не в смысле которая грабит, а которая контролирует определённый негритянский район. Типа как в детстве: чё ты делаешь в нашем дворе или в нашей песочнице. Тяжёлое наследие древних человекообразных предков: инстинкт контроля охотничьей территории.