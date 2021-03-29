Разворот Ever Given
Контейнеровоз Ever Given ночью смогли частично снять с мели и развернуть корпус. ближе к берегу, в результате чего судно теперь не перегораживает весь канал, а лишь часть есть.
Планируется, что теперь с помощью буксиров контейнеровоз оттащат на более глубокую воду, где оно сможет действовать уже своим ходом.
Возобновление движения в Суэцком канале как ожидается, состоится достаточно скоро. Вчера Ас-Сиси грозил, что если канал не разблокируют в ближайшее время, он отдаст приказ на начало разгрузки судна.
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…. такого рода событие и кризис глобальной торговой логистики были так же неизбежны и запрограммированы системными трендами, как и происшествия с самолетами над коррумпированным государством Б/У, не закрывшим воздушное пространство над зоной внутреннего военного конфликта. Другой вопрос, почему неизбежное случилось именно тогда, когда случилось – сразу после выборов в Израиле? Для ответа тоже нет нужды прибегать к излишней конспирологии. Достаточно знать, что надличные субъекты истории как проявления объективных закономерностей и трендов, всегда действуют через конкретных наиболее заинтересованных лиц.
Когда супергиганты типа застрявшего Ever Given заказывались и даже строились, еще действовал тренд на рост потребления в Европе и Средиземноморье. Когда они пошли по маршруту через Суэц, тренд уже развернулся на спад торговли. То есть их появление стало двойным ударом по альтернативным маршрутам, компенсировавшим недостаток пропускной способности Суэца. Например, по маршруту из Эйлата в средиземноморские порты Израиля. А тут еще эти бесконечные выборы и перевыборы, подрывающие иные способы влияния на египетских соседей, лоббирования интересов либералов. Не проще ли воспользоваться известной коррумпированностью лоцманской службы, чтобы раз и навсегда этих гигантов-конкурентов с кратчайшего маршрута убрать, тем самым усилить значение альтернативной логистики, а значит и финансовые возможности либералов влиять на выборы и состав правящей коалиции.
Можно еще добавить, что события глобального масштаба всегда имеют символическую внешнюю «упаковку». Например, надпись EVERGREEN на борту «глобальной пробки» ассоциируется не только с вечнозеленым долларом, но и с левацким крылом нынешней власти в США. Имя судна Ever Given – переводится, в том числе, как девиз никогда не сдаваться, тоже легко ассоциируемый с американскими «вечнозелеными».
П.С. ищите кому выгодно ,помните пожар зернохранилища в Ливане??
Как известно эти люди любят символы, особые даты и цифры. Манёвры судна нарисовали гениталии, условный сигнал кому то, сейчас техника геопозиционирования позволяет это легко сделать:
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