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Не будут заселяться носящие Nike и Adidas

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Предупреждающее объявление в китайской гостинице.
В нее не будут заселять тех, кто носит Nike, N&M и Adidas.

Как там в Твиттере недавно говорили – это частное предприятие, не нравится, не заселяйтесь.
В целом, достаточно наглядный пример системной стигматизации транснациональных брендов. Очевидно, что таким образом тем, кто сидит на двух стульях предплагают простой выбор – либо держать свое ценное мнение про Китай при себе и работать или же валить из страны вместе со своим бизнесом. Китайский "рыночек" порешает. Как и обещали https://colonelcassad.livejournal.com/6657889.html. С дозволения Компартии конечно же.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6662713.html
Метки: Китай, кнр, синьцзян, юмор
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 17103 10285
    Maleos час назад

      Припоминаю, граждане, поклонявшиеся заграничным шмоткам, в конце концов слили СССР. Компартия Китая, очевидно, учла этот опыт.

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