Не будут заселяться носящие Nike и Adidas
Предупреждающее объявление в китайской гостинице.
В нее не будут заселять тех, кто носит Nike, N&M и Adidas.
Как там в Твиттере недавно говорили – это частное предприятие, не нравится, не заселяйтесь.
В целом, достаточно наглядный пример системной стигматизации транснациональных брендов. Очевидно, что таким образом тем, кто сидит на двух стульях предплагают простой выбор – либо держать свое ценное мнение про Китай при себе и работать или же валить из страны вместе со своим бизнесом. Китайский "рыночек" порешает. Как и обещали https://colonelcassad.livejournal.com/6657889.html. С дозволения Компартии конечно же.
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Припоминаю, граждане, поклонявшиеся заграничным шмоткам, в конце концов слили СССР. Компартия Китая, очевидно, учла этот опыт.