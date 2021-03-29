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Концлагерь в Березе-Картузской

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О польском концлагере для белоруссов в Березе-Картузской.



Аннотация:

С геноцидом белорусский народ столкнулся еще 100 лет назад, после заключения так называемого «мирного» Рижского договора, когда страну разделили между соседними государствами. Западную часть, которая относилась к Польше, называли не иначе как «восточные кресы». На этих территориях был установлен санкционный строй. Активно проводилась политика полонизации, запрещался родной язык, упраздняли школы, закрывали периодические издания и ликвидировали православные храмы. Ситуация накалилась с приходом к власти Пилсудского. Авторитарный режим, который в историографии называют профашистским, ещё больше усугубил ситуацию на исконно белорусских землях. А после подписания мирного договора между Польшей и Германией и вовсе начинаются массовые репрессии и террор белорусского народа. В небольшом провинциальном городе Берёза-Картузская – сегодня это город Берёза – создают один из самых страшных концлагерей. И если нацисты в подобных изоляционных зонах людей убивали, польские власти своей целью ставили моральное уничтожение человека. О зверствах против «неугодного» народа — в видео.

PS. Как еще писал более 10 лет назад, польские концлагеря являются одной из причин не переживать за судьбу Польши в 1939 году, когда было уничтожено уродливое детище Версальского договора.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6663680.html
Метки: 30-е, белоруссия, геноциды, концлагеря, польша, поляки, репрессии, террор
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