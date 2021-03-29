Исследования реки Зеи в 1907-1909 гг. Часть 1
Уникальное собрание фотографий, представляющее яркую картину состояния Приамурья до 1909 г. Альбом подготовлен в 1909-10 гг. инженером-механиком Владимиром Федоровым (1876-1956) по поручению водного управления бассейна Амура. На его фотографиях изображены пейзажи, коренные народы, поселенцы, речной транспорт и российские геодезисты за работой.
Тип охотника с низовьев Амура
Забайкальская переселенка за работой на берегу реки Зеи
Инженеры-изыскатели Н.Н.Вылежинский и А.М.Вихман на отдыхе в лесу
Пристань города Благовещенска
Пароход «Петербург» у пристани
Пристань Министерства путей сообщения
Китайские джонки у берега близ города Сахалян напротив Благовещенска
Типы китайских рабочих (маньчжуров)
Маньчжур, раскуривающий трубку
Промеры реки Зеи изыскательской партией
Промерные работы на реке Зее
Изыскательская группа с приборами на правом берегу реки Зеи
Проведение триангуляционной съемки с берегом реки Зея
Деревья амурского бархата в низовьях реки Зеи
Вид села Малая Сазанка на реке Зее
Вид реки Зеи у деревни Андреевки
Ремонт катера «Мана» на берегу реки Зеи
“Белые горы на правом берегу реки Зеи вблизи Благовещенска
Пароход «Брянта» у пристани села Дамбуки
Птенцы орла с низовьев реки Зеи
Участники проведения изысканий реки Зеи в 1907-1909 гг.
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