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Исследования реки Зеи в 1907-1909 гг. Часть 1

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Уникальное собрание фотографий, представляющее яркую картину состояния Приамурья до 1909 г. Альбом подготовлен в 1909-10 гг. инженером-механиком Владимиром Федоровым (1876-1956) по поручению водного управления бассейна Амура. На его фотографиях изображены пейзажи, коренные народы, поселенцы, речной транспорт и российские геодезисты за работой.


Тип охотника с низовьев Амура
Тип охотника с низовьев Амура

Забайкальская переселенка за работой на берегу реки Зеи
Забайкальская переселенка за работой на берегу реки Зеи

Инженеры-изыскатели Н.Н.Вылежинский и А.М.Вихман на отдыхе в лесу
Инженеры-изыскатели Н.Н.Вылежинский и А.М.Вихман на отдыхе в лесу

Пристань города Благовещенска
Пристань города Благовещенска

Пароход «Петербург» у пристани
Пароход «Петербург» у пристани

Пристань Министерства путей сообщения
Пристань Министерства путей сообщения

Китайские джонки у берега близ города Сахалян напротив Благовещенска
Китайские джонки у берега близ города Сахалян напротив Благовещенска

Типы китайских рабочих (маньчжуров)
Типы китайских рабочих (маньчжуров)

Маньчжур, раскуривающий трубку.
Маньчжур, раскуривающий трубку

Промеры реки Зеи изыскательской партией
Промеры реки Зеи изыскательской партией

Промерные работы на реке Зее.
Промерные работы на реке Зее

Изыскательская группа с приборами на правом берегу реки Зеи.
Изыскательская группа с приборами на правом берегу реки Зеи

Проведение триангуляционной съемки с берегом реки Зея
Проведение триангуляционной съемки с берегом реки Зея

Деревья амурского бархата в низовьях реки Зеи
Деревья амурского бархата в низовьях реки Зеи

Вид села Малая Сазанка на реке Зее
Вид села Малая Сазанка на реке Зее

Вид реки Зеи у деревни Андреевки.
Вид реки Зеи у деревни Андреевки

Ремонт катера «Мана» на берегу реки Зеи.
Ремонт катера «Мана» на берегу реки Зеи

Белые горы на правом берегу реки Зеи вблизи Благовещенска
“Белые горы на правом берегу реки Зеи вблизи Благовещенска

Пароход «Брянта» у пристани села Дамбуки.
Пароход «Брянта» у пристани села Дамбуки

Птенцы орла с низовьев реки Зеи
Птенцы орла с низовьев реки Зеи

Участники проведения изысканий реки Зеи в 1907-1909 гг.
Участники проведения изысканий реки Зеи в 1907-1909 гг.
Источник: https://humus.livejournal.com/7677087.html
Метки: Амурская область, благовещенск, история, Россия, фото, экспедиция, этнография
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