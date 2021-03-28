Розовая бомба
Колоризованная фотография эсминца ";Кэмпбелтаун" протаранившего немецкий док в Сен-Назере, что имело далеко идущие последствия для войны в Атлантике.
Розовая бомба
HMS Campbeltown был замаскирован под немецкий эсминец перед рейдом и 28 марта 1942 года врезался в сухой док «Нормандия» в Сен-Назере. Перед рейдом он был окрашен в «Розовый Маунтбеттен», так как считался одним из лучших камуфляжей в то время (лорд Маунтбеттен однажды наблюдал исчезновение розового корабля, поэтому он проверил его на кораблях RN … это в некоторой степени работало, особенно в сумерках или на рассвете).
Этот рейд не был случайным. «Кэмпбелтаун», эсминец времен Первой мировой войны, предоставленный США британцам во временное пользование, врезался в док, когда на борту находились коммандос и войска Королевского флота. Эти отряды плыли вверх по реке Луара по большей части незамеченными, однако были вынуждены раскрыть себя раньше, так как немецкие часовые получил неправильный ответ на пароль. Они дали пароль, захваченный с немецкого траулера несколько дней назад, и проплыли мимо.
Немецкие береговые орудия обстреляли их только по мере приближения к докам. Они спустили флаг Кригсмарине и подняли Белый флаг, а затем открыли ответный огонь. Коммандос в основном были без защиты, многие были ранены. Когда эсминец протаранил док, они атаковали окружающие объекты с применением стрелкового оружия и взрывчатки.
В этот дерзкий рейд было отправлено 611 человек, их план состоял в том, чтобы быстро нанести удар и выбраться на торпедных катерах. К сожалению, многие коммандос не смогли добраться до предусмотренной точки эвакуации. Из 611 человек только 227 ушли на небольших деревянных лодках. 169 человек погибли в ходе рейда, остальные 215 стали военнопленными.
В полдень 28 марта 1942 года взорвался HMS "Кэмпбелтаун". Немцы до самого конца не подозревали, что в корпусе корабля было спрятано взрывчатое вещество. Первоначально предназначенные для взрыва в 4:30, кислотные детонаторы были "замедлены" из-за попадания морской воды во взрыватели.
Незадолго до взрыва один из налетчиков, Сэм Битти, был допрошен офицером морской разведки Германии. Офицер насмехался над Битти, отмечая, что повреждения дока могут быть устранены невероятно быстро. Именно в этот момент корабль взорвался, убив 360 немцев и полностью разрушив док. Услышав взрыв, Битти заметил: «Мы не так глупы, как вы могли подумать!»
Затем, в 16:30, у старого входа в док взорвались две торпеды замедленного действия, что привело к дальнейшим повреждениям.
Единственный док, где немцы могли отремонтировать свои линкоры «Тирпиц», «Гнейзенау» и «Шарнхорст» для действий в Атлантике не будет отремонтирован до 1949 года, даже спустя четыре года после окончания войны. Этот набег был основной причиной того, почему немцы в значительной степени прятали свои линкоры до конца войны на Балтике и в Норвегии.
https://www.reddit.com/r/WarshipPorn/comments/mezldn/a_tribute_to_the_hms_campbeltown_the_pink/?utm_source=ifttt – цинк
Немецкая хроника.
PS. Автор тут прямо скажем не совсем точен. Операция "Цербер" с выводом "Шарнхорста" и Гнейзенау" в Германию через пролив Ла-Манш состоялась раньше уничтожения дока в Сен-Назере. Решение о выводе крупных кораблей из Бреста было принято на уровне Гитлера и руководства Кригсмарине еще в начале января 1942 года.
Прорыв немецкой эскадры из Бреста за 1,5 месяца до рейда на Сен-Назер.
Основной причиной вывода крупных кораблей было конечно не отсутствие дока (который к тому моменту еще был цел), а систематические бомбежки Бреста британской авиацией, в результате которых линкоры и тяжелые крейсера получали различные повреждения, которые требовали дорогостоящего и длительного ремонта, выводившего корабли из строя. Поэтому и было принято решение вернуть их в Германию, а войну в Атлантике оставить на откуп подводным лодкам Деница (которые отлично себя показали в ходе операции "Везерюбунг" у побережья США), фактически отказавшись от концепции рейдерских операций крупных надводных боевых кораблей, которая в 1941 году потерпела фиаско после гибели "Бисмарка" (кстати, в мае будет 80 лет "Охоте на Бисмарка").
Выход "Тирпица" в море для перехвата конвоя PQ-12. За 2 недели до рейда на Сен-Назер.
Во время этого рейда, немцы потопили советский транспорт "Ижора", отставший от конвоя QP-8, что стало единственной "победой" для "Тирпица" за всю войну.
Тоже самое и относительно "Тирпица". В рамках того же пакета решений, "Тирпиц" в начале 1942-го года был передислоцирован в Норвегию для атаки на полярные конвои следовавшие в СССР. Хотя разумеется, британская военно-морская разведка считала, что немцы могут попытаться повторить рейд "Бисмарка", используя "Тирпиц".
На деле, после провала перехвата конвоя PQ-12, "Тирпиц" крайне редко выползал в море.
Потопление "Ижоры" немецкой эскадрой во главе с "Тирпицем".
Конвой PQ-12 оставил свой след в тактике немецкой и английской сторон. Немецкий флот возлагал на эту операцию большие надежды, и, если бы не перехваты «Ультра», которые предупредили Тови о возможном районе поиска "Тирпица", и дали возможность конвою сменить свой курс и уйти от опасности, то операция, несомненно, завершилась бы удачно. Однако дело обернулось таким образом, что, израсходовав больше 8000 тонн драгоценного топлива, немецкая эскадра могла похвастаться только потоплением небольшого парохода «Ижоры». Более того, внезапное появление «Альбакоров» и последующая атака морской авиации стали большой неожиданностью для немцев, и только искусное маневрирование кораблем Топпом отвело большую катастрофу.
В докладе Гитлеру Редер обратился с просьбой о двух вещах: завершение строительства авианосца «Граф Цеппелин», который находился в забвении в доках Гдыни, и переводе в Северную Норвегию самолетов-разведчиков и бомбардировщиков для поиска и нападение на английские боевые корабли, охраняющие конвои в Россию. Гитлер согласился на обе просьбы. Позднее приказ о «Графе Цеппелин» был отменен, когда выяснилось, что он не сможет принимать участия в военных операциях ещё два года, но группа самолетов-разведчиков дальнего действия и две эскадрильи торпедоносцев были направлены на аэродромы северной Норвегии. Однако Гитлер сделал следующую оговорку. Из-за присутствия английских военно-воздушных сил, базирующихся на авианосцах, Тирпицу не следовало далее рисковать длительными выходами в открытое море; его ценность состояла в факте присутствия, постоянной угрозы союзникам. ЛК «Тирпиц» стал оружием устрашения.
https://clck.ru/TxCTr – цинк
Разумеется, если бы немцы вернулись к идее крупных рейдерских операций в Северной Атлантике (с выходом из норвежских фьордов через Датский пролив в Атлантику для атак атлантических конвоев), то док в Сен-Назере был бы жизненно необходим, если бы корабли получив повреждения, смогли бы прорваться к берегам Франции. Отсутствие необходимых судоремонтных мощностей резко повышало риски такой операции, что снижало вероятность возвращения немцев к прежней практике. Впрочем, представляется, что другие причины были более весомы – начиная от разочарования Гитлера в доктрине Редера и заканчивая ростом активности Британской авиации у побережья Франции, не говоря уже о том, что помимо британского флота, немцам пришлось бы учитывать вероятность столкновения с надводными силами Атлантического флота США, что также повышало риски рейдерских операций.
Сам же рейд на Сен-Назер конечно был достаточно примечательной диверсионной операцией, которая ценой достаточно крупных человеческих потерь, смогла лишить немцев важного стратегического актива.
Поделиться:
Записи на схожие темы