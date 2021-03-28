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Радио Аврора 27.03.2021

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Англия начинает конфликт с США

Здравствуйте уважаемые зрители. В эфире информационного агентства 《Аврора》 журналист Михаил Кокорев и мой сегодняшний собеседник Анатолий Александрович Вассерман. Здравстуйте Анатолий Александрович.

Здравствуйте.

Анатолий Александрович, на что вы обратили внимание на прошедшей неделе?

Во-первых, обмен любезностями между командой Байдена и президентом Путиным. Говорю именно о команде Байдена поскольку интервью показывалось в записи. И еслиб это была бы случайная оговорка, её бы вычеркнули. Обмен вылился помимо всего прочего в замечательную цепочку из двух кадров. На первом кадре Путин стреляет из дальнобойной снацперской винтовки и кадр взят на какой-то оружейной выстаыке недавней. А в следующем кадре Байден валится с ног на тарпе своего самолёта.

Но за этим на самом деле стоит весьма серьёзное послание нашей экономической и политической элите. Как выразился один из моих знакомых комментаторов послание всем, кто евангельскую фразу “Где сокровища ваши, там и будет сердце ваше” тарктует, как божественную санкцию на зарабатывание в Российской Федерации и жизнь на “западе”.

Так вот, этим людям по сути американцы заявили, что мы считаем преступным любое стремление любой страны к самостоятельности. И тех кто это стремление оглашает,а тем более воплощает мы будем убивать под любыми предлогами, под любым соусом. И если вы надетесь на то, что мы позволим вам жить на западе или держать деньги на западе, то мы это позволим только в обмен на убийство вами вашего главы государства. Это достаточно серьёзная заявка.

Анатолий Александрович, извините что перебью. А вам не кажеться, что это просто народное творчество. Я имею ввиду вот эту нарезочку, где Путин стреляет, а Байден падает.

Эта нарезочка, это конечно же народное творчество. Уж точно к этому не приложил руку скажем Песков. Как прессекреталь президента. Это конечно народное твочество, но творчество согласитесь, очень показатьное. Особенно, если учесть, что к одному из ыарантов этой нарезки была подпись: “киллер говоришь”.

Но тем не менее, мне кажется, что мнение народа зачастую бывает очень выразительное и очень показательное…

Источник: https://vassermans.ru/avrora/radio-avrora-27-03-2021/
Метки: аврора
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