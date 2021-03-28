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Практические занятия по разминированию

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Как  сообщают, 4 персонажа, якобы убитых в результате обстрела военных ДНР в районе поселка Шумы, на деле подорвались на минах во время проведения "практических занятий" по минной безопасности. В пользу этого указывает как вышеуказанный анонс, так и список погибших, среди которых подполковник 143-го центра разминирования и 3 солдата 10-й огшбр, которые вместе с ним в результате практического занятия отправились в мир иной.


https://www.facebook.com/deminingcenter2641/photos/a.272849430211396/935624270600572/?type=3


Каратель со стажем https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1343714082659030&id=386936228336825





Погибшие:

1. п/п-к Коваль (143-й центр разминирования)
2. Абрамович (10-я ОГШБр "Эдельвейс")
3. Барнич (10-я ОГШБр "Эдельвейс")
4. Гайченко (10-я ОГШБр "Эдельвейс")

3 погибших и 2 раненых солдата из 109-го батальона 10-й огшбр.

https://twitter.com/StasSwanky/status/1376037843399806977 – цинк

Историей с подрывом занимается Хомчак.
В ДНР заявили, что нефиг по минным полям шастать.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6660098.html
Метки: война на украине, всу, ДНР, донбасс, мины, потери, Украина
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