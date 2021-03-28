Об основной причине отрицания образования
Об основной причине отрицания образования
Интересно, но указанная в прошлом посте «главная цель» образования, состоящая в «Расколдовывании Вселенной» – сиречь, в получении представления о том, что наш мир материален, познаваем и изменяем – в действительности является очень часто становится истинной причиной этого самого образования отрицания. Разумеется, внешне указанное отрицание «оформляется» совершенно иными аргументами – скажем, указанием на низкую эффективность существующей образовательной системы (что чистая правда), или тем, что она «унифицирует» людей. (Существуют и более «экзотические» объяснения. Вроде того, что образование «сажает» детей на шею родителям и, тем самым, увеличивает их «стоимость» – снижая рождаемость.)
Тем не менее, реальная причина отрицания образования – это указанное выше «расколдовывание» мира, а точнее, отрицание этого самого «расколдовывания». Да, именно так: очень многим людям намного комфортнее было бы жить во Вселенной, которая основывалась бы на Чуде. И не только – а точнее, не столько – в том смысле, что «не учи физику и химию, и жизнь будет наполнена волшебством». Нет, на самом деле все гораздо серьезнее. Поскольку в реальности чудесное, мистическое, магическое является очень мощным социальным фактором – настолько мощным, что именно вокруг его в течение тысяч лет строилась вся человеческая деятельность.
Если кто не понял – о чем это – то советую вспомнить: какое было «приемлемое» основание у положения властителей практически все время их господства? Разумеется, только одно: санкция «Высших сил». (Конечно, в реальности опорой была возможность насилия, но прямо этого никто не говорил.) Ну да: цари-божества, цари-дети божества. Как, скажем, Александр Македонский – а ведь это не сказать, чтобы совсем далекое и дикое время: например, именно тогда жил столь любимый всеми Аристотель. Впрочем, что там Александр – еще более «близкие» к нам римские императоры после смерти проходили процедуру «апофеоза», т.е., причислялись к божествам. (Ну, и естественно, и при жизни к ним относились соответственно.)
Впрочем, такая прямая связь со сверхъестественным – а она продолжалась практически до начала ХХ века, поскольку до этого времени сохранялась «божественная санкция» монархов – на самом деле была не единственной. Поскольку практически все, что оказывалось связано с социальными отношениями, сакрализировалось по полной. Например, сакральным и непознаваемым признавался же «ссудный процент» – который, собственно, и стал основанием для широкого распространения алхимического мифа о трансмутации. (Разумеется, миф о трансмутации существовал и до этого, но имел «узкоспециальное» распространение.) Поскольку обычный человек представить не мог, как деньги (золото) могло «расти» безо всякого человеческого вмешательства: скажем, в начале деятельности было 100 талеров, а через несколько лет – уже 1000 и больше. Разумеется, с обычной точки зрения тут не обходилось без связи с некими «мистическими силами». (Правда, поскольку обычному человеку от ростовщичества становилось только хуже, то эти силы считались не «божественными», а, скорее, наоборот.)
То есть, в течение столетий, человек не понимал причину богатства и знатности одних, а нищеты и безродства других. Поскольку очевидно было, что это не связано ни с трудолюбием, ни с добродетельным поведением. (С тем, что, в обычной жизни приносит успех.) Скорее, наоборот – люди видели, что «наверх» попадают, в основном, те, кто нарушает все писанные и неписанные «заповеди» и ведет себя, подобно животному. При том – еще раз скажу – что в обычной жизни подобные люди редко оказывались в преимуществе. (То есть, если крестьянин вел себя так же, как «господин», то он, как правило, оказывался в нищете, а то и просто умирал.) Поэтому вывод о том, что в этой жизни главнейшие показатели определяются некими «внешними» и «непонимаемыми» силами, становился более, чем естественным.
Разумеется, сейчас-то понятно, что никакой «магии» тут нет, и что причина этого в том, что для иерархической борьбы – то есть, главного качества, необходимого элитариям – нужны совершенно иные качества, нежели для рядового работника. И что само существование классового деления однозначно ухудшает жизнь большинства – но при этом улучшает «выживаемость» социума в целом. Но, понятно, что тогда – в течение тысяч лет классовой истории – подобный вывод сделан был не мог.
Однако можно сказать больше. А именно: даже сейчас для принятия подобной идеи требуется однозначный выход за пределы «обыденных представлений». Поэтому даже сейчас подавляющая часть человечества предпочитает оставаться в рамках магического мышления – по крайней мере, в отношении социальных проблем. И единственное, что тут поменялось – так это то, что вместо традиционных отсылок к мифологическим существам и ритуалам «новая магия» использует «псевдонаучные понятия». Относящиеся, в основном, к «психологии» – науке, которая в современном мире прочно заняла место религии. Разумеется, это не психология, как таковая – т.е., не наука, которая занимается изучением психики – а похожая на нее «отрасль решения жизненных проблем». (Ее еще можно называть «поп-психологией», но это не совсем верно.)
В любом случае, понятно, что когда какие-то авторы или коучеры призывают «думать, как богатые, для того, чтобы стать богатым» (и вообще, когда кто-то «учит думать для успеха»), то это – в чистейшем виде магическое мышление. Поскольку фактически подобные действия не отличаются от действий жрецов и «мистиков» прошлого.
И вот тут-то мы и подходим к той самой теме, с которой все и началось. А именно – к проблеме отрицания образования, связанной с отрицанием идеи «демагизации», «расколдовывания Вселенной». Дело в том, что для разумного существа очень тяжело жить в мире, где одна часть – условно говоря, «естественно-научная» – расколдована, а другая – социальная – остается погружена в мистический морок. Подобное состояние вызывает «когнитивный диссонанс», и хотя с последним можно, в общем-то, жить, но особо комфортной эта жизнь быть не может. Поэтому требуется или пойти дальше, и перейти к «расколдовыванию» социальных основ бытия.
Со всеми вытекающими последствиями, которые состоят в осознании деструктивности господствующих отношений для 99% людей, а так же в осознании невозможности достичь пресловутого «успеха» – то есть, продвижения по социальной иерархии – честным трудом. (В действительности – как уже неоднократно говорилось – этот самый зависит исключительно от случайного стечения обстоятельств. Начиная с возможности родиться в «правильной семье», и заканчивая возможностью выигрыша на бирже, которая ничем не отличается от возможности выиграть в казино.)
Ну, или же – можно вернуться к прежнему, «мистическо-чудесному» восприятию мира. Не важно, существующему – в консервативно-традиционном виде, где господа есть «основа общества», дарованная ему божествами, коих надо холить и лелеять как носителей «высшей культуры». (А не то придут злые революционеры-сатанисты, и все порушат.) Или же в виде «либеральном», в котором «наверх попадают самые активные, инициативные и творческие, те, кто не поленился оторвать жопу от дивана». Но тогда, понятное дело, придется отказаться от «естественно-научного» представления о Вселенной, со всеми ее законами сохранения и невозможностью создавать дворцы по щелчку пальцев. То есть, придется отказаться от мысли о том, что деньги «создаются бизнесменами» путем нажатия кнопки на компьютере. (Или подписания договора на деловой встрече.) После чего с легкостью переконвертируются в материальные блага – машины, дома, заводы, дороги и т.д. Поскольку это получается не трансмутация даже, а прямое использование заклинаний, причем, на порядки круче, чем в «Гарри Поттере».
То есть, отказ от всеобщего образования является необходимым для оправдания существования конкурентно-иерархического устройства мира. Именно поэтому все апологеты последнего традиционно выступают в пользу «необразования», приводя разнообразные примеры успешных людей, которые не закончили вуз или, даже, школу. (Начиная с Эдиссона и заканчивая Биллом Гейтсом.) Кстати, о том, сколько этих «успешных» получило «вышку», обычно не говорится – хотя их число, как минимум, не меньше. (Скажем, Маск и Безос в вузах учились, и очень успешно.) Впрочем, в данном случае это вторично, поскольку – как уже было сказано – пресловутый «успех», прежде всего, есть случайная величина, которая может «упасть» и на Philosophie Doctor, и на человека, имеющего лишь начальное образование. (В действительности «модные вузы» имеют смысл только потому, что туда изначально поступают люди «из нужных семей».)
Ну, а о выводах из всего, сказанного выше, надо будет говорить уже отдельно. Тут же можно только еще раз указать, что подобная «дискредитация образования» – а точнее, его материалистической формы – происходящая сейчас практически по всему миру, уже фактически дошла до «точки», после которой поддержание сложной системы общественного производства становится невозможным. Что, в свою очередь, проявляется через многочисленные кризисы и катастрофы в системе базового обеспечения т.н. «развитых стран». Что, как говорится, намекает…
По крайней мере, на то, что период, когда классовое разделение обеспечивало устойчивость, давно уже закончился.
https://anlazz.livejournal.com/592997.html – цинк
PS. И еще на тему образования. Учебник истории (!) под редакцией Мединского одобрили для образовательных учреждений. Рука-лицо. Этот тот самый персонаж, который продвигал реабилитацию Маннергейма, отметился заявлениями о необходимости конъюнктурной истории, отбивался от обвинений в бездарности и плагиате собственной диссертации, разоблачал мифы о ВОВ плодя собственные, а на закате своей министерской карьеры удивлялся, что у молодого поколения голова набита чушью, при этом никто из ответственных за поколенческий провал ответственности не понес. В общем, замечательный персонаж и наверняка, замечательный учебник. Наверняка последуют и иные чудесные открытия.
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