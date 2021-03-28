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Население Сирии 2021

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Население Сирии спустя год после последней крупной войсковой операции.

Территория контролируемая сирийским правительством – 8 840 000 человек + 560 000 в Дераа и Сувейде (выделены как районы перешедшие под контроль Асада при посредничестве РФ, но где периодически продолжаются конфликты с местными полевыми командирами).
Территория контролируемая SDF и США – 3 050 000 человек.
Территория контролируемая Турцией, СНА, ХТШ и прочими бандитами – 3 925 000 человек.
Территория контролируемая США в Ат-Танфе – 50 000.

Итого, на территории Сирии находится 16 475 000 человек. Под прямым контролем Дамаска находится 57% населения.
До начала войны на территории Сирии проживало около 22 500 000 человек. С учетом убитых и беженцев совокупные демографические потери Сирии за 10 лет войны составили более 6 000 000 человек, а с учетом не родившихся, то там и до 8-10 млн. доходит цифра. Хлебнули "свободы и демократии".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6661045.html
Метки: асад, война в сирии, Демография, сирия, статистика
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